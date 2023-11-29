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碳抵換交易下滑 十年首見

編譯林奇賢／綜合報導

「碳抵換」被認為未來幾年有千億美元商機且潛力無窮，但減碳量不實的事件頻傳，打擊業者信心，導致這個市場去年出現十年來首次下滑，今年交易恐怕將進一步萎縮。

彭博綠色（Bloomberg Green）分析2010年以來超過26萬筆交易數據發現，金融、航空及工業巨擘2022年從市場購買碳抵換的額度比2021年下滑17%，是十年來首次不增反減。

來自再生能源的碳抵換占整體的五成左右，較2021年的38%上升，令碳市場專家施耐德大感意外，因他認為這些碳權有嚴重的誠信問題。

向風力、水力和光電計畫買碳抵換，如今格外有爭議。許多專家已不計入再生能源的碳抵換額度，一來是許多來源的資訊不透明，可能有漂綠之嫌，二來再生能源在有些地方已很便宜，在沒經濟效益的情況下，無助實際減少整體碳排量。

交易市場上已揭露一些碳抵換計畫的減碳量不實。例如宣稱可封存多少碳，但技術上根本還沒落實，或聲稱保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，如此碳抵換就無助於淨零排放。

一些大企業已開始對有瑕疵的碳抵換保持距離。例如，易捷航空（EasyJet）去年9月宣布，該公司追求淨零排放的目標，不再以購買碳抵換為主，改為用永續航空燃料等能實際減碳的作法。捷藍與聯想等業者，也都把買碳抵換排除於公司的淨零排放政策之外。

Emergent創辦人布倫加登表示，去年他們在自願性碳市場看到的是企業信心減弱；Carbon Direct分析另指出，買到劣質碳抵換的事件頻傳，加上全球總經不利因素，可能使得今年碳抵換市場交易進一步減少。

市場原本，預測到2030年，碳抵換市場規模可達到1000億美元，巴克萊銀行還估計可攀抵2500億美元。

如今展望卻充滿不確定性，BNEF的評估是，到2030年碳抵換市場可能只有150億美元，但若碳捕捉與封存技術全面成功與普及，到2037年就有可能衝上1兆美元。

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