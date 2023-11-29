ECB加速縮表 釋出訊號

ECB資產負債表規模。（資料來源:ECB、FT）

歐洲央行 （ECB）總裁拉加德27日在歐洲議會的聽證會上表示，央行可能會討論比原定計畫提前結束其購債措施，以加速縮減資產負債表。

英國金融時報（FT）報導，這是ECB迄今以來準備進一步緊縮貨幣政策的最明確訊號。也就是歐洲央行除了先前的升息行動之外，還打算縮減明年購債規模，以緊縮貨幣政策。

ECB較鷹派的幾位官員，已呼籲在債券 到期後停止再投資 ，理由是這項額外的貨幣刺激措施，與升息抗通膨的做法不一致。他們還說，這項購債行動的最初理由（疫情危機）顯然已經落幕。

ECB去年已停止大多數的購債行動，但仍把規模1.7兆歐元（約1.9兆美元）緊急抗疫購債計畫（PEPP）投資組合中到期證券的收益進行再投資，而且打算維持此舉到至少明年底。拉加德對歐洲議會的議員表示：「這個問題可能在不久將來於理事會內討論和考量，我們可能會重新檢討這項計畫。」

然而，把PEPP的收益重新再投資，對ECB是有益的，因為擁有靈活度，可將再投資的操作轉往遭遇借貸成本急升的特定國家債券上。在投資人對義大利等許多歐洲國家的成長停滯和高債務水平漸感焦慮之際，一些較為鴿派的決策者已反對放棄這條可避免歐元區金融破碎化的「第一道防線」。

ECB總共持有的債券，約占歐元區所有合格債券的30%。ECB在2015年啟動3兆歐元資產收購計畫所產生的收益，已停止拿來再投資。拉加德說，這種所謂的量化緊縮（QT）使得其資產負債表今年平均每月縮減230億歐元。ECB和歐元區國家央行的總資產負債表，自去年來已從約9兆歐元縮減至7兆歐元。

裕信銀行固定收益分析師迪貝拉估計，做為原定PEPP再投資計畫的一環，ECB明年會買進1,800億歐元的債券。他並表示，雖然許多國家政府赤字下滑，將使明年要發行的債券供應量減少，但「由於ECB的量化緊縮，市場須吸收的淨供應量將會增加」，「如果ECB決定開始縮減其PEPP的再投資，情況將變得更具挑戰性」。