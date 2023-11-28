三星新設未來事業規劃團隊 韓宗熙、慶桂顯續任共同執行長

三星電子宣布年度組織調整，異動不大。（美聯社）

南韓三星 電子已設立位階僅次於會長李在鎔的未來事業規劃團隊，由許多高層老將領導探索未來商機，其他人事則異動不大以「求穩」，維持雙執行長制度，副董事長韓宗熙繼續領導涵蓋行動與家電事業的裝置體驗（DX）部門，慶桂顯則繼續掌舵包含半導體事業的裝置解決方案（DS）部門。

三星電子27日在年度組織調整中，新設立未來事業規劃部門，為副會長層級的機構，位階僅次於李在鎔，由升任為副會長的三星SDI主管全永鉉領導。未來事業規劃部門將負責現有事業之外的新事業商機，工作包括戰略規劃、併購決策以及三星電子子公司的人事任命。

三星電子過去也有類似的「控制塔」單位－未來策略辦公室，但2017年因捲入前總統朴槿惠的「閨密門」醜聞而廢止，去年由30位財務與策略專家的工作小組取代，現在未來事業規劃部門預料也將扮演類似「新事業推廣」團隊的角色。

三星電子也保留韓宗熙和慶桂顯的雙執行長制度與現職，只是韓宗熙不再兼任影音顯示事業主管，慶桂顯則新兼任高層研究中心三星先進技術研究所（SAIT）主管。南韓產業人士透露，在全球經濟與地緣政治的不確定性日增之際，三星電子選擇維持管理階層穩定、而非劇烈變動。三星電子今年的組織改組比往年的12月提前一周。

特別的是，三星電子這次人事異動也彰顯世代交替，任命第一批1970年代出生的執行總裁。53歲的裝置體驗部門影音顯示事業副總裁楊錫宇（Yong Seok-woo，音譯）擢升為總裁兼執行長，成為三星電子旗下最年輕的執行長，56歲的裝置體驗部門全球公共事務副總裁金元慶也獲拔擢為總裁兼執行長。

金元慶是曾在南韓外交部任職數十年的外交官，2012年加入三星電子，南韓產業觀察家認為，金元慶升職後，將能有效處理美國和中國大陸日漸升溫的國族主義情緒和貿易爭端。

另一方面，三星電子28日表示，旗下的汽車和音訊電子部門Harman國際公司已收購美國音樂串流平台Roon，加強搶攻家庭音訊市場。