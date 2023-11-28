我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

三星新設未來事業規劃團隊 韓宗熙、慶桂顯續任共同執行長

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子宣布年度組織調整，異動不大。（美聯社）
三星電子宣布年度組織調整，異動不大。（美聯社）

南韓三星電子已設立位階僅次於會長李在鎔的未來事業規劃團隊，由許多高層老將領導探索未來商機，其他人事則異動不大以「求穩」，維持雙執行長制度，副董事長韓宗熙繼續領導涵蓋行動與家電事業的裝置體驗（DX）部門，慶桂顯則繼續掌舵包含半導體事業的裝置解決方案（DS）部門。

三星電子27日在年度組織調整中，新設立未來事業規劃部門，為副會長層級的機構，位階僅次於李在鎔，由升任為副會長的三星SDI主管全永鉉領導。未來事業規劃部門將負責現有事業之外的新事業商機，工作包括戰略規劃、併購決策以及三星電子子公司的人事任命。

三星電子過去也有類似的「控制塔」單位－未來策略辦公室，但2017年因捲入前總統朴槿惠的「閨密門」醜聞而廢止，去年由30位財務與策略專家的工作小組取代，現在未來事業規劃部門預料也將扮演類似「新事業推廣」團隊的角色。

三星電子也保留韓宗熙和慶桂顯的雙執行長制度與現職，只是韓宗熙不再兼任影音顯示事業主管，慶桂顯則新兼任高層研究中心三星先進技術研究所（SAIT）主管。南韓產業人士透露，在全球經濟與地緣政治的不確定性日增之際，三星電子選擇維持管理階層穩定、而非劇烈變動。三星電子今年的組織改組比往年的12月提前一周。

特別的是，三星電子這次人事異動也彰顯世代交替，任命第一批1970年代出生的執行總裁。53歲的裝置體驗部門影音顯示事業副總裁楊錫宇（Yong Seok-woo，音譯）擢升為總裁兼執行長，成為三星電子旗下最年輕的執行長，56歲的裝置體驗部門全球公共事務副總裁金元慶也獲拔擢為總裁兼執行長。

金元慶是曾在南韓外交部任職數十年的外交官，2012年加入三星電子，南韓產業觀察家認為，金元慶升職後，將能有效處理美國和中國大陸日漸升溫的國族主義情緒和貿易爭端。

另一方面，三星電子28日表示，旗下的汽車和音訊電子部門Harman國際公司已收購美國音樂串流平台Roon，加強搶攻家庭音訊市場。

三星 南韓

上一則

沙烏地阿拉伯推動石油需求成長 聚焦貧窮國家遭痛批

下一則

以色列貨幣匯率收復開戰以來失土 本月來強升逾8%

延伸閱讀

北韓間諜衛星竟搭載日本舊相機 在DMZ重建監視哨部署重砲

北韓間諜衛星竟搭載日本舊相機 在DMZ重建監視哨部署重砲
稱「行使自衛權」 北韓加強邊境軍事力量 誓言發射更多衛星

稱「行使自衛權」 北韓加強邊境軍事力量 誓言發射更多衛星
強化關係 日本挺南韓2030年辦世博

強化關係 日本挺南韓2030年辦世博
越南勞工逾期居留南韓比率高 越官員盼延長工作年限「不受3年限制」

越南勞工逾期居留南韓比率高 越官員盼延長工作年限「不受3年限制」

熱門新聞

疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

2023-11-27 16:31

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大