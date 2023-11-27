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輝達財報強勁 AI ETF資金回流

編譯黃淑玲／綜合報導

路透報導，一檔追蹤人工智慧（AI）類股的ETF最近看到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢，背景是AI龍頭指標輝達（Nvidia）發布了最新的強勁財報，再加上市場對美國利率已經觸頂的預期愈來愈樂觀。

根據基金情報公司Lipper的資料，名為「Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF」（代號BOTZ）這檔指數股票型基金，在截至22日當周，淨流入資金達3,550萬美元，是今年自6月以來最大量資金湧入。22日單日流入資金1,720萬美元，則創兩個多月來最大單日流量。BOTZ目前淨資產22億美元，今年以來資金淨流入5.548億美元。

今年年初因ChatGPT的爆紅，追蹤AI的多檔ETF都有非常好的開始，不過6月之後漲勢轉疲，因為美國利率一直居高不下，市場擔心損害到科技公司價值。

Global X研究分析師德賽說：「美國通膨數據改善，以及明年下半年降息的可能性，讓市場整個11月都維持著樂觀。整體而言，生成式AI由試驗性質快速轉換到可以變現；我們開始看到實質營收和獲利機會浮現。」

今年到目前為止，Global X這檔AI基金上漲了27.7%，居首功的是該基金持有最多的輝達，股價飆了233%。CFRA的ETF資料分析主管烏拉爾表示，輝達21日的強勁財報，也是帶動AI ETF信心上揚的重要因素。

AI 輝達 利率

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