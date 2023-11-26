英國投資峰會27日登場 首相府：聯發科新投資千萬英鎊

聯發科。（聯合報系資料庫）

英國全球投資 峰會27日在倫敦舉行，首相府今天預告已確認的外來對英新投資案，提到來自台灣的聯發科（MediaTek）擬在未來5年投資數家英國創新科技企業總計1000萬英鎊（約1260.1萬美元）。

英國上一次舉行全球投資峰會（Global Investment Summit）是在2021年。首相府指出，今年峰會登場前，各國重要投資人已承諾總金額高達295億英鎊的投資計畫，是上一次峰會的3倍。

根據英國商業暨貿易部的資料，將有來自各國超過200位重量級企業執行長出席峰會，相關企業包括投資管理公司「黑石集團」（Blackstone）、高盛集團（Goldman Sachs）、金融服務與保險公司「英傑華」（Aviva）、能源集團「伊比德羅拉」（Iberdrola）、摩根大通集團（JP Morgan Chase，俗稱「小摩」）。

峰會涉及的領域涵蓋人工智慧、量子運算、先進製造、生命科學、農業科技、可再生能源、基礎建設、時尚、文化創意產業等。

在此之前，日本 汽車大廠「日產」（Nissan）24日宣布，加碼投資「日產」在英格蘭東北港市桑德蘭（Sunderland）的工廠及相關供應鏈，總金額近20億英鎊，主要用於生產新款電動車。「日產」桑德蘭廠於1986年正式啟動，目前是歐洲最大汽車生產基地之一。

官方數據顯示，日本對歐洲的直接投資約40%集中在英國。

據英國政府統計，英國的外來直接投資（FDI）存量高達2.7兆美元，位居全球第3。

去年，英國吸引近800億英鎊外來創建投資（即所謂「由零開始」的綠地投資，greenfield investment）；過去20年，英國取得的這類投資累計總額（7200億英鎊）超過德國（3050億英鎊）與法國（2050億英鎊）。

英國境內有超過140家「獨角獸企業」（價值超過10億美元且未上市的私人新創企業），數量在全歐洲占比約1/3，超過德、法與瑞典3國加總。

英國政府近日發布秋季財政計畫，對企業釋放投資利多，其中包括新廠房及新機械設備投資支出得全額抵扣，以及英國全境12個自由港經濟特區（SEZ）稅負減免將由現行5年延長實施期間至10年。

聯發科在英國劍橋和肯特（Kent）各有一個辦公室，業務內容以研發相關為大宗。

根據公開資料，聯發科近年在英國的投資合作案包括與智慧型手機 公司Bullitt Group共同打造全球首創運用雙向衛星通訊技術的智慧型手機，以及與「國際航海衛星通訊公司」（Inmarsat）合作提供「衛星直接對裝置」的通訊服務。