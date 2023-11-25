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顯卡太強引注目 輝達爆被歐中法監管機構索資 辦公室遭突襲搜索

編譯易起宇／綜合外電
Nvidia在最新申報資料中表示，歐盟、中國和法國監管機構都正向該公司索取其顯示卡相關資訊。 （路透）
Nvidia在最新申報資料中表示，歐盟、中國和法國監管機構都正向該公司索取其顯示卡相關資訊。 （路透）

晶片大廠輝達（Nvidia）在申報資料中表示，歐盟、中國和法國的監管機構，都已要求該公司提供其顯示卡的相關資訊，而且預料未來還會收到更多索資。

路透報導，輝達是全球最大的人工智慧（AI）和電腦繪圖用晶片製造商。自從生成式AI應用程式ChatGPT去年底推出以來，其晶片需求便水漲船高。

該公司透過其晶片和其他硬體以及相關的運作軟體，擁有全球約80%市占率。其顯卡（GPU）效能之強大，被用來處理影像剪輯、電玩遊戲和其他複雜的運算作業。

但輝達表示，這已導致該公司受到了全球監管機構的密切注意。

該公司在日期註明為21日的申報資料中表示：「舉例而言，法國競爭管理局已向我們蒐集有關我們的事業和在顯卡及雲端服務市場上的競爭方面的資訊，做為正在對這些市場的競爭進行的調查的一環。」

據知情人士表示，法國競爭管理局9月曾突襲搜索輝達當地的辦公室。

輝達表示：「我們也已收到來自歐盟和中國監管機構，要求我們提供顯卡銷售和供應分配方面的資訊，預期未來還會接到更多單位的索資。」

此外，據知情人士表示，輝達已延後推出專為中國市場設計的AI晶片。

輝達 晶片 AI

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