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OPEC+減產生變 油價震盪

編譯葉亭均／綜合報導
消息人士透露，OPEC+本月稍後開會時，可能討論進一步減產原油事宜。（路透）
消息人士透露，OPEC+本月稍後開會時，可能討論進一步減產原油事宜。（路透）

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）22日宣布，原定26日舉行的2024年產量會議，延後四天至30日在線上舉行，讓投資人大感意外，增添明年減產計畫的不確定性，引發國際油價劇烈震盪。

消息人士透露，延後會議的原因，是沙烏地阿拉伯等國再次陷入與非洲國家的產量配額之爭。

OPEC+宣布，這場6月之後的首場正式部長級會議，延後到30日召開，聲明並未說明原因。此舉相當罕見，因為當日也將碰到OPEC成員國阿聯主辦的聯合國氣候峰會COP28開幕，而且延後舉行的時間點，又剛好是以色列與哈瑪斯暫時休兵四天協議到期之後，各種結果都可能招致美國和以色列的批評。

OPEC+延後會議增添明年油市供應展望的不確定性，布蘭特原油1月期貨22日一度崩跌4.9%，跌破79美元，但收盤跌幅收斂，23日盤中一度下跌1.7%，報每桶80.55美元，西德州中級原油1月期貨這兩天也出現類似雲霄飛車走勢，23日盤中跌1.6%至每桶75.81美元。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）所引述的知情人士說法，OPEC+產量會議延後舉行是經過沙國王儲賓沙爾曼和俄羅斯能源部長諾瓦克的同意，因為和其他成員國有議題待討論，這個議題是安哥拉和奈及利亞對產油大國把減少後的產量配額轉嫁給兩國，感到不滿，需要更多時間談判。

OPEC+在6月會議上便有歧見，當時沙國以產能減少為由，敦促安哥拉、剛果及奈及利亞接受明年調降後的產量配額，這三國後來不情願地吞下新配額，但奈及利亞已展現能超出新產量目標的能力，同時，阿聯又爭取到明年1月小幅增產的權利，俄國原油出口又很強勁。

外界原本預期，這場會議將宣布沙國每日片面減產100萬桶、俄國片面減產30萬桶延到明年初，OPEC+也可能額外減產每日多達100萬桶，以支撐油價。

分析師指出，OPEC+延後這種層級的會議不是小事，也暗示內部面臨要凝聚減產共識並不容易，市場現在須等待更長時間才能確認OPEC+明年的行動，在那之前國際油價勢將劇烈震盪。

由於美國產量意外強勁、且中國大陸經濟成長蹣跚，國際油價9月來已下跌18%左右。國際能源署（IEA）預測，國際油市明年初將供過於求。

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