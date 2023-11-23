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開發中國家將加強參與跨國稅務協商 威脅OECD多年來領導地位

編譯簡國帆／綜合外電
聯合國多國已表決通過，讓聯合國加強參與跨國稅務協商，從而提高新興經濟體的參與度與發言權。（路透）
聯合國多國已表決通過，讓聯合國加強參與跨國稅務協商，從而提高新興經濟體的參與度與發言權。（路透）

聯合國多國已表決通過，讓聯合國加強參與跨國稅務協商，從而提高新興經濟體的參與度與發言權，可能威脅經濟合作發展組織（OECD）數十年來引領跨國稅務協定討論的優勢。

英國金融時報（FT）報導開發中國家在對OECD協調的全球稅務協商日益感到挫折後，已推動提高聯合國的參與角色。2021年，超過130個國家簽署一項重大協議，意在遏止跨國企業避稅，但開發中國家已抱怨，從這些改革獲得的稅收相對少於富裕國家。

聯合國22日表決通過一項決議案，將啟動聯合國建立國際稅務合作公約的程序，讓聯合國扮演更吃重的角色。這項由非洲國家倡議的措施，獲得125國支持，其中多數中低所得國家，包括中國、印度、巴西、南非、奈及利亞、迦納等。

在投下反對票的48國中，多數為已開發國家，包括美國、歐盟成員國、英國、日本及南韓，另有九國棄權，例如OECD成玩國挪威、冰島、墨西哥及土耳其。其他兩個OECD成員國智利和哥倫比牙則支持這項決議。

非洲聯盟說：「全球南方國家數十年來對於在聯合國設立完全包容流程，參與對跨國稅務議題與規範設定的抗爭，現在已成為現實。」該機構期盼各國能同意「有效促成跨國稅務合作的聯合國框架公約、並急迫凝聚支持我們發展的資源」。

然而，一名歐盟官員透露，髓然歐盟國家支持「對稅務議題採用多邊主義、有效、且包容性的跨國合作」，但認為這項擬議的公約無法提供「達成共識所需的彈性」，反而「可能出現兩種現行或已完成（協商）的國際標準」，擔心這項新的聯合國公約可能暗示重新協商現已存在的結果、或多年來確保稅務透明度和公平性所建立的龐大協議網。

OECD祕書長柯爾曼（Mathias Cormann）表示，OECD「為過去達成以共識為基礎的解決方案、處理逃稅與避稅、穩定跨國稅務體系並支持開發中國家的紀錄為榮」，OECD也將繼續致力於執行全球企業稅協議。

挪威外長艾德（Espen Barth Eide）向FT表示，挪威選擇投下棄權票、而非反對票，是希望傳遞出建立連結開發中國家橋梁的訊號，因為世界益加分裂即化，希望透過更全球的議程強化彼此聯繫。

去年54個非洲國家成功把一項決議送進聯合國大會，建議聯合國祕書處製作一份報告，評估強化跨國稅務合作的「包容性與效益」之道，報告提出三個強化聯合國角色的選項，其中兩個有法律約束力，包括框架公約，還有一個自願參與的選項。

聯合國 歐盟 墨西哥

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