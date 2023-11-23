我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：中國呼吸道疾病病例激增 稱未發現新型病原體

謝天謝地 感恩節值得慶幸的國際10件大事

越南陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點

編譯葉亭均／綜合外電
越南的房地產行業近幾個月來已見到建商未按時支付利息的情況，令人憂心潛藏房市危機。（路透）
越南的房地產行業近幾個月來已見到建商未按時支付利息的情況，令人憂心潛藏房市危機。（路透）

一家由穆迪（Moody's）共同擁有的信評機構發表報告說，越南上市房地產建商面臨償還龐大債務的壓力愈來愈高，此時建商的獲利銳減、現金準備也降至逾五年來最低水準。

路透報導，越南的房地產行業近幾個月來已見到建商未按時支付利息的情況，值此之際，信用環境緊縮且高檔房地產供應過剩。這種情況和鄰國中國大陸面臨的麻煩相似，但在大陸，問題更嚴重。

越南投資者服務與信用評級機構（VIS Rating）22日發表報告指出：「大型上市開發業者的償債能力繼續惡化。」該公司未宣布任何信評升降。

越南的上市房地產開發商今年與明年面臨一年約114兆印尼盾（47億美元）的債券償付，規模相當於越南國內生產毛額（GDP）的逾1%。其中一些建商名列胡志明證交所市值最大企業的行列，包括第二大房地產開發商清仁集團（No Va Land），該公司已陷入困境，在未按時償付後，近幾個月來持續與債券持有人討論債務重組的可能性。

VIS Rating表示，上市建商債務率在今年頭九個月惡化，是因為營收轉疲，且現金降至逾過去五年來最低。不過這家信評機構指出，融資管道已有改善，主要拜銀行展延新信貸所賜。

在9月，亞洲開發銀行（ADB）警告說，房地產行業的危機可能會外溢至銀行業。

VIS Rating表示，新屋供應量低與購屋者意願回升速度緩慢，將繼續抑制2024年上半年的建商銷售，但建商的表現可望從明年下半年起逐步好轉。

房地產 越南 債券

上一則

投資這檔公司債很快賺進15%？德政府收購電網案恐延遲

下一則

鐵礦砂期貨重挫 因中國試圖為行情漲勢降溫

延伸閱讀

越南鐵飯碗低薪爆出走潮 平陽省上千人辭職

越南鐵飯碗低薪爆出走潮 平陽省上千人辭職
中國救房企「三個不低於」 對紅線監管投否定票

中國救房企「三個不低於」 對紅線監管投否定票
蓋了好招財？越南押注機場「升級」提振旅遊業

蓋了好招財？越南押注機場「升級」提振旅遊業
建商信心再跌 去年底來新低

建商信心再跌 去年底來新低

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
蘋果執行長庫克。（Getty Images）

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

2023-11-22 07:32

超人氣

更多 >
12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模
沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患
2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手
今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單
奧特曼解職導火線曝光：「Q*」技術突破恐威脅全人類

奧特曼解職導火線曝光：「Q*」技術突破恐威脅全人類