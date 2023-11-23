投資這檔公司債很快賺進15%？德政府收購電網案恐延遲

德國政府洽購荷蘭國營電網商TenneT在德國境內的電網事業，已經談判近一年。 （路透）

彭博資訊引述知情人士報導，高盛 （Goldman Sachs）最近幾周向避險基金推銷一檔債券 ，表示報酬率可能會在歐洲最前段班。主要是押注德國 政府將能夠取得該國最大電網的控制權，交易價值估在220億歐元（240億美元）以上。

德國政府大約一年前開始與荷蘭政府協商購買荷蘭國營電網營運商TenneT，位於德國的電網事業，交易協議的主要條文已經大致談妥。

高盛致力銷售的債券，正是由Tennet控股公司所發行公司債，該債券近一年交易報價多在80區間的中段。消息人士對彭博說，高盛向避險基金推銷時畫了一個可能會快速獲利的大餅，提到根據TenneT債券的記錄文件，一旦交易談成，債券可能得以100贖回。

高盛本月在一份銷售交易報告中寫道：「一旦交易宣布成交，TenneT債券組合就會成為歐洲地區報酬率最高的情況之一。」報告指出，多檔TenneT債券有「發行者替換」的措辭，代表可能出現控制權轉換的情況，然後以100%面額向債券持有人買回。

彭博向高盛查證時，高盛拒絕評論。

不過知情人士提醒，雖然德、荷兩國政府先前已原則同意這宗電網事業交易，但最近因為德國政府的預算危機加深，愈來愈令人擔心這筆交易何時可以正式成立。

荷蘭周三舉行選舉之後，已確定結束目前的看守政府。德國政府官員因為憲法法庭一項裁定，正焦頭爛額處理法庭對於在特別預算中動用數千億歐元的質疑。知情人士說，兩造目前的狀況都有變動，今年看來不太可能把此案談成。

德國財政部周一實際上就凍結了今年新的授權開支，以便明瞭法庭判決的長期影響。德國財政部強調，現有的債務仍會依約償債，新的開銷只有例外情況才會放行。