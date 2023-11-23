以哈戰爭代價太高 巴隆：和平可能藏在對經濟繁榮的共同需求

以哈戰爭造成的經濟損失有可能開闢出一條通往和平的路。（歐新社）

美國智庫蘭德公司（Rand）經濟和國安計畫主任Daniel Egel為巴隆周刊（Barron's）撰稿指出，以哈戰爭不僅人員傷亡慘重，經濟代價也非常之高：以色列 未來十年的經濟活動恐將損失4,000億美元，巴勒斯坦 則損害了獨立建國的機會。矛盾的是，停戰之後，經濟損失反而可能開闢出一條通往和平的新道路。

雙方在戰後都需要外部支援才能恢復元氣。Egel認為，當經濟繁榮成為共同目標，有可能以此為基礎支撐起和平。也就是說，和平帶來的經濟利益可能成為追求長期政治解方的理由。

Egel估算戰爭給以色列帶來的財政影響，主要基於蘭德在理論上對以巴之間發生「暴動」的分析。4,000億美元的估值遠高以色列財政部估計的510億美元。這是因為Egel及其同事假設經濟混亂失調期可能長達四年。他說，以色列蒙受的經濟衝擊有90%來自間接影響：投資 減少，勞動市場混亂，以及生產力成長放緩 。

在巴勒斯坦人這邊，總體經濟活動可能減少三分之一，主要是財產受損、巴勒斯坦人不能再到以色列工作，以及貿易限制增加。

而這些損失的一個潛在後果是：以經濟繁榮發展為基石的和平，可能是一個世代以來首次可行。就像1990年代的奧斯陸協議一樣。

近年來，輿論傾向主權問題，壓倒了經濟問題。但這場戰爭造成的經濟失調和政治動蕩很可能改變人心思維，特別是以色列迫切需要新投資和技術移轉，巴勒斯坦則需要重建、再投資，並與全球接觸。

但此一和平計畫的支柱仍然是鄰近國家承認以色列，以及建立一個巴勒斯坦國。國際社會全面承認以色列將為以國提供經濟機會，確保未來幾年的經濟成長。蘭德分析2020年《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）分析發現，「和平紅利 」可為以色列創造出數十億美元的經濟活動。巴勒斯坦人的國家則能為經濟開闢道路。為求經濟上可行，地理上必須有連續性，有人提出打造一個將約旦河西岸和加薩走廊巴勒斯坦社區連接起來的交通運輸網，但仍與以色列維持隔離。

巴勒斯坦建國後需融入國際經濟共同體。因此，以色列將必須放棄對人與貨進出巴勒斯坦的控制。以色列人常認為這是踩了「紅線」，主要國家和國際組織將不得介入，以消除其安全風險。

從廢墟裡求取和平雖然但不是不可能，最重要的還是以色列和巴勒斯坦社區要有遠見、勇氣和領導力。