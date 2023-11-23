IMF前副總裁預測:「2024是世界經濟平庸之年」

IMF前副總裁朱民預測今年全球經濟成長速度約為3.1%。(中新社資料照片)

中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民22日表示，2024年將是世界經濟的「平庸之年」。世界經濟將進入中高通 膨、中高利率 、中低成長、極高債務的「三低一高」狀態，他預測，今年全球經濟成長速度3.1%左右，明年2.7%至2.8%左右，並直至2027年、2028年都會在低位緩緩發展。

中國財經雜誌、財經智庫22日共同主辦「《財經》年會2024：預測與策略」，朱民於會上發表題為「世界經濟2024平庸之年」的主題演講時，作出上述表示。

朱民指出，由於世界經濟正在發生根本的變化，明年成長周期進入下行週期、金融周期從寬鬆進入緊縮周期，兩者疊加決定了明年的基本大局，即經濟發展不溫不火，沒有很大的上升動力，也沒有明顯的下滑風險，會在中低的位置發展，總體可稱為「平庸之年」，但仍可能受通膨、利率、地緣政治等衝擊影響而有變動。

他提到，全球至今仍未走出疫情 衝擊，全球經濟從2023年、2024年開始下滑，2025年可能有個上升，但是2025年以後基本呈現緩緩下滑的趨勢。由於經濟不好，國家沒有了財政政策救經濟的空間，貨幣政策亦面臨兩難局面，不升息就難以遏止通膨，升息力度過大就會造成衰退。

針對全球通膨水平，朱民認為，以美國為標準，通膨會維持在3%左右，不會降到2%以下，全球仍會維持在6%左右。他並指出，發展中國家的通膨率還是很高，糧食、能源、地緣政治等因素推動通膨上升的力度很強。

至於美國聯準會的動向，朱民預估，在明年第三季以後，美國聯準會會降息，但不可能降到2%以下，會維持在3%至4%左右，企業和市場會經歷持續的流動力壓力。當通膨、利率變了，股市與債市也不可避免地會出現調整。

針對全球經濟成長，朱民預測，今年全球經濟成長可能是3.1%左右，明年預測是2.7%至2.8%左右，繼續出現下降，到2027、2028年都在低位緩緩發展。

他解釋，自己過去在IMF工作時發現一個有趣的現象，即歷經一個危機以後，全球平均成長速度總是低於危機前的階段。疫情前的2010年至2019年，全球經濟成長約3.12%，因此估計從2024年開始往後的五年，全球經濟成長率也就是2.5%至2.7%。

朱民表示，總結來說，美國經濟將進入通膨黏性（3%至4%）、利率高點（3.5%至4.5%）、成長下滑（1.5%）的局面，受美國影響，世界經濟進入中高通膨、中高利率、中低成長、極高債務，形成新的「三低一高」狀態。