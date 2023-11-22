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鋰價跌到兩年最低 電池廠營運估最快明年Q2才能好轉

編譯黃淑玲／綜合外電
位於巴西的米納斯吉拉斯州的一處鋰礦場。 （路透）
位於巴西的米納斯吉拉斯州的一處鋰礦場。 （路透）

製造電動車電池所使用的關鍵金屬鋰，最近價格跌到兩年最低水準，因為市場預期電池產業目前的景氣趨緩將持續到明年第1季底。

韓國礦產資源資訊服務機構的資料顯示，碳酸鋰11月17日的價格為每公斤人民幣131.5元（約18美元），是2021年9月以來最低，比一年前的每公斤人民幣576.5元暴跌77%。

倫敦金屬交易所（LME）的數據也顯示，氫氧化鋰價格11月17日每噸為21,238美元，比8月的36,652美元跌了42%。

同時，鋰電池陰極製造商預估，獲利困頓將延續到本季。這些製造商與電池組製造商的合約定價都是參考鋰價，鋰價下跌時，就會被迫賠錢賣先前以更高價格向供應商取得的鋰，導致利潤下滑。由於電池成本與陰極材料密切相關，鋰價挫跌預料也將衝擊電池廠的整體獲利。

南韓LG新能源第3季營收比去年同期下滑6.3%，SK能源也年減14.2%，終結連續第六季成長。電池價格預料將維持低迷到明年第1季。

電動車銷售成長減緩，成為電池業者的另一挑戰。能源市場追蹤機構SNE研究公司最近下修對今年電動車與插電式油電混合車的銷售預測，比最初估計少了107萬輛。

南韓未來資產證券分析師Kim Cheol-jung說，電池業預料將遭逢長期趨緩，「最快可能要到2024年第2季才會反彈」。

電動車 南韓 證券

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