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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

穆迪：美債需求依舊強健

編譯陳苓、劉忠勇／綜合報導

信評機構穆迪（Moody's）表示，儘管近來公債市場波動較大，但美債的結構性需求依舊強健。20日標售的美國20年期公債買氣暢旺，為穆迪的最新說法提供印證。

美國財政部20日標售160億美元的20年期公債，得標殖利率為4.780%，略低於預期。由於債券殖利率和價格呈反向走勢，顯示需求比原本預估更強。20年公債的標售結果公布後，美國長債價格隨之攀漲，讓這批20年期公債的買家，立刻有所斬獲。

標售會登場之前，交易員原本擔心，在感恩節假期當周發售債券，恐怕會銷售欠佳，削弱近來公債漲勢的動能。美國11月9日標售了240億美元的30年期公債，因買氣疲弱，一度讓債市暴跌。

路透報導，穆迪表示，近來公債市場波動較大，但美債結構性需求依舊強健；美債支撐以美元為基礎的全球金融系統。該機構並說，美國金融監管當局採取一連串行動，改善債市的韌性與效率，預料市場結構會繼續演進。

穆迪寫道：「展望未來，隨著聯準會（Fed）減持美債部位，外國央行、退休基金、保險公司、家庭將成為債市的穩定因子。」本月稍早穆迪才以龐大財政赤字及債務可負擔性下跌而調降美國信評展望，從「穩定」降至「負向」。

美債價格近來漲勢凌厲，據彭博彙整數據，本月截至上周五（17日）為止，美債價格攀升2.6%，邁向3月來的單月最佳表現，而彭博美國公債指數更已收復今年來的全部失土。主要是通膨趨緩和成長降溫，促使投資人相信Fed升息已經告終，並會在明年年中前開始降息，因而搶購美債。先鋒（Vanguard）表示，此種狀況有利資產配置為股六債四的投資人。

殖利率 投資 債券

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