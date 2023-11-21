我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈休戰協議過關 以色列點頭換人質

允許哈瑪斯輸送金錢 司法部長：幣安違法聯邦法律，還假裝守法

輝達營收創新高 財測估會再飆 但投資人反應平平

編譯季晶晶／綜合外電
全球市場值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）21日公布，上季銷售衝高到三倍多的181億美元，寫下單季新高。（路透）
全球市場值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）21日公布，上季銷售衝高到三倍多的181億美元，寫下單季新高。（路透）

全球市場值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）21日再度公布令人印象深刻的季成長，在止於10月29日的第3季，銷售衝到三倍多的181億美元，寫下單季新高，超過華爾街預期。但是對AI運算熱潮押下重注的投資人顯然期待更多，聽到該公司說，美國出口限制將衝擊對中國大陸和其他國家組織的銷售，本季會受到負面影響，股價在盤後交易應聲下挫。

Nvidia預測第4季營收大約可成長逾230%到200億美元，加減2%。這已經高於分析師平均預估的179億美元，但有些預測是更高的210億美元。

Nvidia財務總監Colette Kress在致股東信裡說，預計本季，對中國大陸的銷售會「顯著下降」，不過，「其他地區的強勁成長應足以彌補。」該公司披露，資料中心營收有四分之一來自中國大陸，隨著華府試圖遏制北京的AI發展，Nvidia面臨來自地緣政治競爭的壓力。

在與分析師的電話會議上，Kress表示，Nvidia正與中東和中國大陸一些客戶合作，以獲得美國政府發放高性能產品的銷售許可證。Nvidia也努力開發符合規範、毋需申請許可證的新資料中心產品。但Kress認為這些產品對第4季沒有太大意義。

Nvidia的股票周一收盤創歷史新高，周二下跌1%到499.44美元。過去一年，大量資金湧向該股，推動其強漲242%，成為華爾街表現最好的股票之一，市值突破1.2兆美元，比起競爭對手英特爾高出逾1兆美元。但財報公布後，股價在盤後交易一度下挫6.3%，跌幅稍後收斂至1.8%。

上季營收比一年前大增206%到181.2億美元，優於市場預估的161.8億美元。經調整的每股盈餘是4.02美元，優於分析師預期的3.37美元。淨利潤92.4億美元，高於去年同期的6.8億美元。

隨著包括谷歌、亞馬遜和微軟等公司在內的最大客戶競構建其AI能力，Nvidia第3季資料中心的營收是145.1億美元，比一年前激增279%。StreetAccount的共識預期是129.7億美元。資料中心的半數營收來自亞馬遜等雲端基礎設施供應商，另一半來自消費網路實體和大型公司。

Kress在電話會議上說，專門向客戶出租GPU的雲端計算公司也健康發展。

遊戲部門貢獻28.6億美元，年增81%，高於StreetAccount共識預期26.8億美元。

本季，Nvidia發布了GH200繪圖晶片，它比目前的H100擁有更多的內存和額外的Arm處理器。H100價格昂貴，需求量大。Nvidia聲稱，澳洲比特幣挖礦資料中心所有者Iris Energy公司以1,000萬美元的價格購買了248台H100，折合每台約4萬美元。

Kress在電話會議上說，基於GH GPU的運算實例很快就會出現在甲骨文的雲端運算平台上。

雲端 AI 華爾街

上一則

聯準會公布會議紀錄 抗通膨維持高利率一段時間 鮑爾：若有必要會升息

延伸閱讀

美股四大指數開低震盪 中國有條件放行博通收購VMware

美股四大指數開低震盪 中國有條件放行博通收購VMware
亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪

亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪
輝達股價飆 黃仁勳身價漲

輝達股價飆 黃仁勳身價漲
看好AI、PC和伺服器題材 分析師建議買進戴爾

看好AI、PC和伺服器題材 分析師建議買進戴爾

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

2023-11-14 18:15

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友