輝達營收創新高 財測估會再飆 但投資人反應平平

全球市場值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）21日公布，上季銷售衝高到三倍多的181億美元，寫下單季新高。（路透）

全球市場值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）21日再度公布令人印象深刻的季成長，在止於10月29日的第3季，銷售衝到三倍多的181億美元，寫下單季新高，超過華爾街 預期。但是對AI 運算熱潮押下重注的投資人顯然期待更多，聽到該公司說，美國出口限制將衝擊對中國大陸和其他國家組織的銷售，本季會受到負面影響，股價在盤後交易應聲下挫。

Nvidia預測第4季營收大約可成長逾230%到200億美元，加減2%。這已經高於分析師平均預估的179億美元，但有些預測是更高的210億美元。

Nvidia財務總監Colette Kress在致股東信裡說，預計本季，對中國大陸的銷售會「顯著下降」，不過，「其他地區的強勁成長應足以彌補。」該公司披露，資料中心營收有四分之一來自中國大陸，隨著華府試圖遏制北京的AI發展，Nvidia面臨來自地緣政治競爭的壓力。

在與分析師的電話會議上，Kress表示，Nvidia正與中東和中國大陸一些客戶合作，以獲得美國政府發放高性能產品的銷售許可證。Nvidia也努力開發符合規範、毋需申請許可證的新資料中心產品。但Kress認為這些產品對第4季沒有太大意義。

Nvidia的股票周一收盤創歷史新高，周二下跌1%到499.44美元。過去一年，大量資金湧向該股，推動其強漲242%，成為華爾街表現最好的股票之一，市值突破1.2兆美元，比起競爭對手英特爾高出逾1兆美元。但財報公布後，股價在盤後交易一度下挫6.3%，跌幅稍後收斂至1.8%。

上季營收比一年前大增206%到181.2億美元，優於市場預估的161.8億美元。經調整的每股盈餘是4.02美元，優於分析師預期的3.37美元。淨利潤92.4億美元，高於去年同期的6.8億美元。

隨著包括谷歌、亞馬遜和微軟等公司在內的最大客戶競構建其AI能力，Nvidia第3季資料中心的營收是145.1億美元，比一年前激增279%。StreetAccount的共識預期是129.7億美元。資料中心的半數營收來自亞馬遜等雲端 基礎設施供應商，另一半來自消費網路實體和大型公司。

Kress在電話會議上說，專門向客戶出租GPU的雲端計算公司也健康發展。

遊戲部門貢獻28.6億美元，年增81%，高於StreetAccount共識預期26.8億美元。

本季，Nvidia發布了GH200繪圖晶片，它比目前的H100擁有更多的內存和額外的Arm處理器。H100價格昂貴，需求量大。Nvidia聲稱，澳洲比特幣挖礦資料中心所有者Iris Energy公司以1,000萬美元的價格購買了248台H100，折合每台約4萬美元。

Kress在電話會議上說，基於GH GPU的運算實例很快就會出現在甲骨文的雲端運算平台上。