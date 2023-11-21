花旗將裁員 傳從300名經理動刀

彭博資訊報導，花旗集團在美東時間20日開始宣布裁員消息，消息人士透露，目前已知裁撤逾300名高級經理職位。(美聯社)

彭博資訊引述消息人士報導，花旗集團（Citigroup）在美東時間20日開始宣布裁員 消息，目前已知裁撤逾300名高級經理職位，且瘦身行動可能持續到明年。這是執行長范潔恩（Jane Fraser）整頓花旗所做的努力之一。

消息人士透露，花旗正在宣布整頓消息，裁員對象是比范潔恩執行管理團隊低兩階的高級經理，裁員數約占該階層人力10%。

花旗在聲明中宣達組織調整一事，但未提到裁員人數。花旗之前說，人事精簡可能延續至明年，這是范潔恩採取的策略之一，她正努力縮減管理高層，棄用「聯席主管」（co-head）結構，以加快公司決策。花旗並未透露最後將精簡多少人員。

路透稍早的報導指出，花旗這波裁員預料影響數千名員工，主管們也將透過電郵宣布管理高層改組消息。他們還說，主管在會議中口頭告知員工，要為這項人事布達做好準備。部分員工或許能申請轉調其他職位。花旗對此拒絕置評。

花旗上月宣布，計劃將管理層從13層縮減至八層，為該公司數十年來最大規模整頓的一環。花旗在上季財報中表示，已在最頂層的兩個領導層裁撤15%功能性職位，並大砍60個委員會。

路透9月披露，花旗法遵和風險管理部門的支援人力，和職位重疊的技術人員，都可能在裁員之列。