我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩購物季來了 紐約法拉盛梅西商城人氣熱

紐約市府撥款400萬 提高新冠疫苗普及率

投資人賭歐元區及英國將比美國更早降息

編譯任中原／綜合外電

投資人已將歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BOE，英國央行）開始降息的時間往前撥，主因一系列數據顯示歐元區與英國經濟將進入接近停滯的時段。

基於通膨減緩，並擔心之前升息的效應將經過一段時間才會壓制消費需求及經濟成長，因此目前歐、英央行都與美國聯準會（Fed）一樣暫停升息，但央行首長對未來利率動向並未鬆口。ECB總裁拉加德警告，現在就考慮降息「完全不成熟」；BOE總裁貝利也指出，通膨仍有「上檔風險」。不過由於經濟數據疲軟，通膨下降，已令市場開始考慮央行將於明年何時開始降息。

上周英國公布的零售銷售低於預估，且萎縮到2021年2月來最低水準；歐元區工業生產也很難看，法國第3季失業率升到7.4%，為兩年來最高。歐盟執委會最新預估指出，2023年經濟將成長0.6%，比9月時的預估下修0.2個百分點。

法通投資公司（LGIM）經理人表示，許多人預料歐、英經濟將軟著陸，因此明年只會溫和降息；但LGIM相信央行降息的速度會更快，以因應經濟情勢惡化。

普徠仕投資公司首席歐洲經濟學者維拉狄克表示，「降息時間很可能比市場預期更早；不只是因為通膨下降，也基於經濟數據疲軟。英格蘭銀行可能在明年5月就首次降息」。

降息 央行 投資

上一則

解僱阿特曼後任命他接任 OpenAI臨時執行長希爾是何許人也

下一則

外國買主去哪了？美國公債正處於供需重大改變期

延伸閱讀

WSJ：最快明春開始降息

WSJ：最快明春開始降息
瑞銀：明年衰退將迫Fed大幅降息

瑞銀：明年衰退將迫Fed大幅降息
瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識

瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識
美銀訪調：深信明年將降息 投資人棄現金抱債券

美銀訪調：深信明年將降息 投資人棄現金抱債券

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

2023-11-14 18:15
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進