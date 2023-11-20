投資人賭歐元區及英國將比美國更早降息

投資 人已將歐洲央行 （ECB）與英格蘭銀行（BOE，英國央行）開始降息 的時間往前撥，主因一系列數據顯示歐元區與英國經濟將進入接近停滯的時段。

基於通膨減緩，並擔心之前升息的效應將經過一段時間才會壓制消費需求及經濟成長，因此目前歐、英央行都與美國聯準會（Fed）一樣暫停升息，但央行首長對未來利率動向並未鬆口。ECB總裁拉加德警告，現在就考慮降息「完全不成熟」；BOE總裁貝利也指出，通膨仍有「上檔風險」。不過由於經濟數據疲軟，通膨下降，已令市場開始考慮央行將於明年何時開始降息。

上周英國公布的零售銷售低於預估，且萎縮到2021年2月來最低水準；歐元區工業生產也很難看，法國第3季失業率升到7.4%，為兩年來最高。歐盟執委會最新預估指出，2023年經濟將成長0.6%，比9月時的預估下修0.2個百分點。

法通投資公司（LGIM）經理人表示，許多人預料歐、英經濟將軟著陸，因此明年只會溫和降息；但LGIM相信央行降息的速度會更快，以因應經濟情勢惡化。

普徠仕投資公司首席歐洲經濟學者維拉狄克表示，「降息時間很可能比市場預期更早；不只是因為通膨下降，也基於經濟數據疲軟。英格蘭銀行可能在明年5月就首次降息」。