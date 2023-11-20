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Pimco開始押注日圓 認為日本央行將被迫緊縮貨幣政策

編譯劉忠勇／綜合外電
隨著聯準會（Fed）不斷升息，日圓兌美元也一路走貶。（取材自彭博）
隨著聯準會（Fed）不斷升息，日圓兌美元也一路走貶。（取材自彭博）

品浩（Pimco）已開始買進日圓，押注日本央行將因通膨升溫被迫緊縮貨幣政策。

Pimco基金經理人 Emmanuel Sharef 表示，幾個月前日圓兌美元跌破1美元兌140日圓之後，即開始建立日圓多頭部位。

Sharef 上周接受彭博訪問時說：「日本通膨上揚，也穩在他們的目標之上之際，他們會希望朝向放棄或改變殖利率曲線管控政策，最終可能需要升息。」

「美國通膨正在下降，而日本通膨仍居高不下。在我們的架構內自然形成了日圓多頭。」

日圓兌美元今年貶值超過12%。不過，經濟學家最近幾個月已開始提前日本央行實施政策正常化的日程。

日圓兌美元上周一度跌至1美元兌151.91日圓，距離2022年10月創下的30年低點僅一步之遙，是今年表現最差的G-10貨幣。儘管日銀已經放寬對殖利率曲線的管控，但還是沒能避免日圓走貶。日圓兌美元今天（周一）貶值0.1%至149.79。

Sharef說：「我無法準確預測他們怎麼做，但以某種形式緊縮政策是有必要的。可能採取更漸進的額外寬鬆措施，也可能採取放棄YCC的方式，然後最終也可能升息。」

另一個可能支撐日圓的途徑，可能是當局進一步干預。在日圓跌破1美元兌150日圓後，當局去年10月就曾開始購買日圓。

「我確實認為他們受到很大壓力，尤其是日圓在150附近帶來的壓力，」Sharef說：「上次觸及此價位時他們實則被迫干預。這一次還沒有做那麼多，但我敢肯定他們很在意這事。」

日本 殖利率 央行

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