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印度將延長稻米出口管制

編譯洪啟原／綜合報導
印度預料將在2024年維持很長一段時間的稻米外銷限制，使全球米價在2008年糧食危機以來的最高水準附近盤旋。（路透）
印度預料將在2024年維持很長一段時間的稻米外銷限制，使全球米價在2008年糧食危機以來的最高水準附近盤旋。（路透）

全球最大稻米出口國印度預料將維持稻米出口管制措施到2024年，可能使全球米價繼續盤旋在2008年糧食危機以來的高點附近。

彭博資訊報導，印度過去十年來靠著更便宜的價格和充沛的庫存，成為全球主要稻米出口國之一，近來占全球總出口比重近40%。貝南和塞內加爾等非洲國家則是主要買主。

不過，尋求明年國會大選競選連任的印度總理莫迪，已一再加強稻米外銷管制，以抑制國內米價漲幅和保護國內消費者。

野村控股印度和日本以外亞洲地區首席經濟學家瓦爾瑪說：「只要（印度）國內米價面臨上漲壓力，管制措施就可能維持。」「就算在選後，若（印度）米價都沒趨穩，這些（管制）措施可能會延長。」

印度已對出口稻米徵收關稅並設定最低價格，並禁止出口碎米和非印度香米。國際米價8月一度飆漲至15年新高，促使最易受米價波動影響的進口國減少購買。聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，10月全球米價仍比去年同期高出24%。

印度稻米出口協會總裁瑞歐表示，莫迪當局希望確保國內供應與壓低米價漲幅，並認為在明年國會大選結束前，印度政府都將維持稻米外銷管制。

在今年全球稻米庫存即將連續第三年下降之際，常衝擊亞洲農作物收成的聖嬰現象來襲，可能使全球米市供應更加吃緊。泰國政府已表示，乾旱天氣可能拖累2023-2024年產季的水稻產量減少6%。

增添複雜度的是，印度農作物收成可能受到聖嬰現象衝擊的緊張不安，正使印度決策官員更加謹慎。印度農業部資料顯示，由於降雨不穩，今年雨季播種的水稻收成可能比去年同期減少近4%；印度今年6~9月雨季的累積雨量是五年來最少。印度食品部的資料也指出，新德里的稻米零售價較去年同期飆漲18%，小麥價格也大漲11%。

印度管制稻米出口可能衝擊非洲和亞洲國家。在菲律賓，即使總統命令限制成本，9月稻米通膨仍飆上14年高點，印尼政府正擴大進口，希望在明年的總統大選前讓米價降溫。

印度 泰國 聯合國

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