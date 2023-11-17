黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

中國國家主席習近平本周與美國總統拜登 會晤時，想必不會試圖向美國兜售太陽能板或營建鋼材。為什麼？因為沒必要。近來人民幣貶值已助長中國出口貨的需求。

巴隆周刊（Barron's）報導，乍看下，出口下滑加深中國經濟疲態，但事實上，就數量而言，中國出口銷量暢旺如昔，甚至可能更旺。Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Duncan Wrigley指出，整體出口下滑的主因是出口價格下跌，最新年比降幅達8%。

中國向全球輸出通縮

麥格理銀行首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）說：「中國已成為全球通膨減緩（disinflation）的一股推力。」

因此，如果今年黑色星期五檔期的iPhone售價比預期便宜，不妨把握機會買下去。

人民幣過去12個月來對美元貶值3%，是這股全球通膨趨緩的一大驅動力。另一大因素是，中國經濟疲軟，疫後需求不如預期強勁復甦，導致製造商產能過剩，現在正積極以折扣價外銷海外。儘管國內需求不振，習近平政府仍在供應面大踩油門。

Wrigley指出，習近平政府「正運用製造業投資穩定經濟局勢，維持就業不墜」。

在一些政治敏感產業，產能爆表情況尤其明顯。胡偉俊說，去年初以來，中國鋼品出口數量已激增80%，價格卻大跌40%。太陽能電池外銷量大增50%，價格跌40%。

全球影響有利有弊 對歐美短多長空

對大型已開發經濟體而言，好消息是，中國便宜貨可協助西方國家政府平抑通膨。柏林智庫墨卡托中國研究所（MERICS）分析師Francois Chimits說，中國進口品占歐盟 國家國內生產毛額（GDP）比重多達4%，且歐盟消費者購買的消費品約20%是中國製造，驅動物價下跌的力量「超乎眾人想像」。

長期而言，中國出口貨競爭力增強，則可能妨礙西方各國落實某些戰略性抱負，例如與中國脫鉤或降低曝險。胡偉俊說，2019年 以來，歐美工業生產成本已大增三、四成，反映能源與勞力成本；相形之下，中國工業生產成本則持平。

中國享有這項經濟優勢，可能與西方國家的一些政治抱負起衝突，尤其是再生能源技術和電動車 領域。歐美國家正積極打造自己的再生能源技術，並且在中國遙遙領先的電動車領域急起直追。BCA Research首席新興市場策略師Arthur Budaghyan說：「從結構性觀點來看，最大轉變在中國汽車產業的競爭力。」

但他認為，美國總統大選2024年登場，通膨是現任總統拜登遭遇的一大棘手問題，既然中國貨有助抑制物價，他預料拜登政府未來12個月可能容忍人民幣貶值，把這個較長期顧慮留待日後處理。

歐洲的盤算比較複雜。Chimits指出，歐盟自詡是全球能源轉型的領導者，同時想避免向中國採購新設備以降低依賴。綠能設備零組件已暴增到幾乎占中國銷往歐盟出口的四分之一。

德國三大車廠福斯（VW）、賓士（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW），都倚賴對中國市場銷售，但也擔心在轉型至電動車的路上被中國車廠排擠出局。歐盟最近甚至針對中國電動車是否受惠於不公平補貼展開調查。