管制越多買越多？中國上季貢獻五大晶片設備廠逾四成營收

全球五大晶片製造設備商上季營收有超過40%來自中國的客戶，其中科林研發（Lam Research）將近一半由這些客戶貢獻。（路透）

大型晶片 製造設備商從中國獲得的營收比重大幅提高，因該國囤積相關設備，以對抗美國實施的先進半導體貿易限制。

彭博彙編的數據顯示，全球五大晶片製造設備商上季營收超過40%來自中國客戶，其中科林研發（Lam Research）將近一半營收由中國客戶貢獻。東京威力科創（Tokyo Electron）上季來自中國的營收比重達到42.8%，創該公司的歷來新高。而荷蘭的艾司摩爾（ASML）儘管不能銷售其最先進、獲利也最豐厚的微影系統到中國，當地銷售仍占艾司摩爾很大一部分營收。

美國近期強化對中國的先進晶片技術出口管制，卻尚未打擊晶片製造設備商的銷售，事實上可能適得其反，還加快該國下訂單的速度。應用材料16日公布上季（截至10月底）財報，發現這段時間中國所占的銷售比重相當大，預料本季將維持在高檔，因一些大型設備會出貨給電腦記憶體客戶。應材也說，隨著時間過去，中國的銷售比重將逐漸萎縮，降到較常態的30%。

東京威力科創先前則表示，全球晶片製造商暫緩投資 ，是導致中國銷售比重上升的原因。