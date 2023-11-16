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日本10月出口成長大幅放緩 預示經濟前景更不妙

編譯簡國帆／綜合外電
日本10月出口成長大幅放緩。（歐新社）
日本10月出口成長大幅放緩。（歐新社）

日本10月出口成長大幅放緩，顯示對上季陷入萎縮的經濟來說，貿易能幫助躲過衰退命運的助力不大。

日本財務省16日公布，10月出口額比去年同期成長1.6%至9.14兆日圓（600億美元），雖優於經濟學家預估的1.2%，卻遠低於9月的4.3%。上月出口主要受到汽車出口的提振，特別是對美國市場，但被晶片製造設備出口持續下滑二位數所拖累，對中國的晶片和鋼材出口也下滑。

由於煤炭、液化天然氣（LNG）及原油等能源價格下跌，10月進口年減12.5%至9.81兆日圓，為連續第七個月減少，出現6,625億日圓（44億美元）的貿易逆差。

以出口市場來看，受惠於日圓貶值，日本10月對美國出口勁增8.4%至1.92兆日圓，創新高，汽車出口躍增37.9%，汽車零件出口也增加20.1%，營建和礦業機械增長20.3%。在10月報告中，日圓兌美元平均匯率為148.88日圓，比去年同期低了2.6%。

10月對歐洲出口也攀增8.9%，但對中國出口減少4%，食品出口額年比腰斬。

彭博經濟學家指出，若沒有船舶和礦業機械等波棟較大品項的提振，日本10月出口放緩程度會更明顯，其他數據細節也暗示眼前路途顛簸，例如半導體設備出口萎縮，顯示全球電子產品需求減弱，預料日本本季出口仍將下滑，拖累包袱包括日本和中國的需求更弱，以及供應鏈復甦的效益減退。

伊藤忠研究所首席分析師武田淳認為，基於中國經濟復甦緩慢，美國和歐洲的需求放緩，出口要到明年年中才能觸底反彈，在那之前，日本需要依賴消費和資本支出彌補。由於缺乏成長引擎，一些經濟學家警告日本經濟可能連兩季萎縮，陷入技術性衰退。

另據日本內閣府16日數據，被視為資本支出領先指標的核心機械訂單9月金額較8月成長1.4%，優於預期，受訪的製造商預期本季核心訂單額將增加0.5%。

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