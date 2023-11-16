日經：華碩將首度在美國打造伺服器產線 搶攻AI商機

華碩電腦資深副總裁許祐嘉。（記者趙文彬／攝影）

日經新聞報導，台灣華碩電腦正首度在美國打造伺服器產線，希望從人工智慧（AI ）驅動設備的需求熱潮中，獲取新的成長動力，同時要在整體消費電子產品疲弱之際，強化迷你個人電腦（PC）和智慧製造業務。

華碩電腦全球資深副總裁許祐嘉（Jackie Hsu）接受日經新聞專訪時表示，AI驅動運算的新時代，是攫取更多客戶的良機，「我們剛啟動在美國矽谷 的生產計畫，目標是為我們日漸成長的伺服器系統事業組裝一些半成品零件」，預定最快2024年初開始生產。

兼任華碩開放平台事業群暨智慧物聯網事業群共同總經理的許祐嘉說：「以伺服器來說，我們認為擁有接近市場的一些製造產能，將對我們的事業發展有幫助。」「一些伺服器客戶會希望供應商在附近擁有產線。」華碩今年稍早已設定目標，要讓伺服器事業五年成長500%。

華碩也正在桃園打造製造基地，生產自有主機板、顯卡、迷你PC以及伺服器相關產品，也預定明年開始生產。

許祐嘉表示，華碩正在評估是否要在歐洲或其他地區設立組裝產線，以回應客戶需求，「我們正切入智慧製造解決方案，我們需要向我們的客戶彰顯，我們的解決方案在自家工廠運作良好」。他說，華碩不會打造廣泛的生產足跡，而是會把一些關鍵的產品線留在自家生產，包括伺服器、聯網裝置及迷你PC。

許祐嘉也說，整體PC市場相對平緩，但「嵌入式或（強化工廠自動化的）所謂工業運算市場」，能繼續以上看15%的年均成長率擴張。這正是華碩最近和美國晶片 巨擘英特爾（Intel）簽署技術授權協議，接管英特爾NUC運算事業、生產和產品設計的關鍵原因之一，將併入華碩內部的迷你PC部門。

他表示，華碩在迷你PC領域看到成長良機，這些電腦在日本和西歐等消費者遊戲市場廣受歡迎，也因為節省空間而獲飯店和醫院等廣泛醫院採用，且用於智慧製造、零售、運輸等其他產業，這塊領域的成長將超越整體PC市場。