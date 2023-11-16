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日本復甦脆弱 Q3經濟萎縮

編譯易起宇／綜合報導
日本第3季GDP萎縮幅度遠大於經濟學家估計。（路透）
日本第3季GDP萎縮幅度遠大於經濟學家估計。（路透）

由於國內消費者和企業支出疲軟，日本第3季經濟出現三季來首次萎縮，可見復甦力道依然脆弱，讓日本銀行（央行）和政府有了繼續維持刺激政策的理由。不過，日本10月外國觀光客人數首次恢復到疫前水準，或許能為日本經濟提供支撐。

內閣府15日表示，日本第3季國內生產毛額（GDP）季比年率下滑2.1%，萎縮幅度遠大於經濟學家估計的0.6%，更遠不如第2季的成長4.5%。

這項數據反映出日本經濟復甦比原先預想還要脆弱，需要政府和央行的持續支持。在日圓走貶、通膨和海外前景持續不明等不確定性徘徊不去之際，這可能提供日銀延後貨幣政策正常化的理由。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志說：「由於缺乏成長引擎，即使日本經濟本季再度萎縮，也不會讓人意外。不能排除日本陷入衰退的可能性。」「成長疲軟和對通膨放緩的擔憂，可能延後日銀退出負利率的時程。」

日銀總裁植田和男最近暗示，日本正在朝向日銀的穩定2%通膨率目標邁進，引發市場對可能提前政策正常化的猜測。日生基礎研究所經濟研究主管齋藤太郎表示，這種猜測正持續升高，但從經濟情勢來看，提前正常化的設想或不堪一擊。

不過日本政府觀光局（JNTO）同日表示，10月外國觀光客人數共有251萬6,500人，比疫情前2019年同期的約249.7萬人增長0.8%。若是本季觀光業更進一步飛躍成長，或許能有助日本經濟躲過技術性衰退厄運。其中最大宗為南韓和台灣旅客。

彭博資訊報導，日圓貶值也是日本觀光業復甦的原因之一，但日圓貶值也推升日本國內消費者和企業的進口成本，引發當地通膨。

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