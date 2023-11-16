避險基金 擴大押注科技股

美股第3季走跌之際，一些避險基金逆勢擴大押注美國大型科技股。（美聯社）

根據最新的監管文件，美股第3季走跌之際，一些避險基金上季擴大押注美國大型科技股，包括亞馬遜、微軟和Meta Platforms。索羅斯也調整了一些科技股的部位，至於「股神」巴菲特執掌的波克夏 則繼續站在賣方，共賣出價值近70億美元的股票 。

各機構向美國證管會（SEC）申報的13F資料顯示，備受市場關注的老虎全球基金（Tiger Global），第3季增持輝達（Nvidia）77%，對Google母公司Alphabet的押注多了40%。該公司還把對Meta的投資 提高4%、對微軟的投資提高8%、對亞馬遜的投資提高6.5%。

艾克曼（Bill Ackman）旗下的Pershing Square資管公司，持有Alphabet的A股股票則增加近100%；洛柏（Daniel Loeb）旗下Third Point對Meta下了新的押注，在上季末擁有110萬股。

另一個備受矚目的投資機構則是波克夏公司，不過波克夏上季繼續站在賣方，共賣出價值近70億美元的股票，出清動視暴雪（Activision Blizzard）、通用汽車和嬌生，除象徵性買進四檔媒體娛樂股外，未增持任何股票。

波克夏也出清所剩不多的P&G、億滋國際（Mondelez）和UPS；並減持對惠普（HP）、亞馬遜、雪佛龍等股票，其中以惠普減持15.2%最高。

截止第3季，波克夏投資的股票有78%集中在五家公司，分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。

另一位備受矚目的投資人「金融巨鱷」索羅斯，上季大幅加碼醫療保健類股，減碼非必要消費支出類股，且大幅調整科技持股。在投資人對IPO新案保持審慎之際，索羅斯上季買進32.5萬股的安謀（Arm）股票，也買進Instacart和Klaviyo個股，同時提高Uber持股部位16.6%，另增持另一家零工經濟業者DoorDash股票部位30.9%等。

索羅斯基金也減碼高通持股26.9%至約5.4萬股、大砍T-Mobile美國公司部位67.1%，出清輝達和微軟各約1萬股，出售電動車新創Rivian其餘持股，但加碼通用汽車。