我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

避險基金 擴大押注科技股

財經新聞組／綜合報導
美股第3季走跌之際，一些避險基金逆勢擴大押注美國大型科技股。（美聯社）
美股第3季走跌之際，一些避險基金逆勢擴大押注美國大型科技股。（美聯社）

根據最新的監管文件，美股第3季走跌之際，一些避險基金上季擴大押注美國大型科技股，包括亞馬遜、微軟和Meta Platforms。索羅斯也調整了一些科技股的部位，至於「股神」巴菲特執掌的波克夏則繼續站在賣方，共賣出價值近70億美元的股票

各機構向美國證管會（SEC）申報的13F資料顯示，備受市場關注的老虎全球基金（Tiger Global），第3季增持輝達（Nvidia）77%，對Google母公司Alphabet的押注多了40%。該公司還把對Meta的投資提高4%、對微軟的投資提高8%、對亞馬遜的投資提高6.5%。

艾克曼（Bill Ackman）旗下的Pershing Square資管公司，持有Alphabet的A股股票則增加近100%；洛柏（Daniel Loeb）旗下Third Point對Meta下了新的押注，在上季末擁有110萬股。

另一個備受矚目的投資機構則是波克夏公司，不過波克夏上季繼續站在賣方，共賣出價值近70億美元的股票，出清動視暴雪（Activision Blizzard）、通用汽車和嬌生，除象徵性買進四檔媒體娛樂股外，未增持任何股票。

波克夏也出清所剩不多的P&G、億滋國際（Mondelez）和UPS；並減持對惠普（HP）、亞馬遜、雪佛龍等股票，其中以惠普減持15.2%最高。

截止第3季，波克夏投資的股票有78%集中在五家公司，分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。

另一位備受矚目的投資人「金融巨鱷」索羅斯，上季大幅加碼醫療保健類股，減碼非必要消費支出類股，且大幅調整科技持股。在投資人對IPO新案保持審慎之際，索羅斯上季買進32.5萬股的安謀（Arm）股票，也買進Instacart和Klaviyo個股，同時提高Uber持股部位16.6%，另增持另一家零工經濟業者DoorDash股票部位30.9%等。

索羅斯基金也減碼高通持股26.9%至約5.4萬股、大砍T-Mobile美國公司部位67.1%，出清輝達和微軟各約1萬股，出售電動車新創Rivian其餘持股，但加碼通用汽車。

股票 投資 波克夏

上一則

10月PPI跌0.5% 跌幅2年半最大

下一則

目標百貨Q3獲利 超預期

延伸閱讀

巴菲特Q3繼續站在賣方 出清GM、嬌生股票 僅買這媒體股

巴菲特Q3繼續站在賣方 出清GM、嬌生股票 僅買這媒體股
波克夏考慮發售35年期日圓債 測日本公司債市場水溫

波克夏考慮發售35年期日圓債 測日本公司債市場水溫
巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？

巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？
巴菲特的波克夏又要發行日圓債券 今年來第二度

巴菲特的波克夏又要發行日圓債券 今年來第二度

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

2023-11-13 06:33

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來