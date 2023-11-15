歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

近來，歐元區、美國和英國陸續傳來10月通膨率比預期低的好消息，歐洲央行 （ECB）、美國聯準會（Fed）和英國央行也紛紛按兵不動，未進一步提高利率 。所謂「主要央行這波緊縮循環已結束」的論點，現在看來愈來愈可信。

此外，市場也已紛紛押注，主要央行距開始放鬆貨幣 政策的時間點愈來愈近，可能就在明年，比央行決策官員前瞻指引所預期的來得早。倘若政策利率仍如官員所言那樣「在更高水準維持更久」，日後恐怕無法避免經濟成長急轉直下、甚至重新陷入通膨長期低迷的境地。

這些展望仍只是推測，前景仍混沌不明，央行決策正面臨棘手的抉擇。

不過，金融時報首席經濟評論員馬丁沃夫認為，截至目前為止，這波緊縮循環已帶給央行五大教訓：

一、經濟展現強大韌性，證明緊縮貨幣政策的確有其必要；

二、儘管通膨曾大幅超標，通膨預期一直很穩定，顯示釘住通膨目標是管用的；

三、勞動市場表現也優於預期；

四、央行發布前瞻指引的風險高，決策官員在許下諾言前應慎思，否則可能食言；

五、打仗不宜拖太久，抗通膨之戰亦然，不該只因起步遲就拉長戰線。就算「最後一哩」最難，但跨越終點線時，總該明白結束了。