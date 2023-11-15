蝦皮母公司上季又虧損

蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損。（路透）

消費疲弱和競爭日趨激烈，導致蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損，美股14日早盤冬海股價應聲暴跌11%。

這家東南亞最大網路公司公布，第3季淨虧損1.49億美元，遠不及前一季的獲利3.22億美元。第3季銷售年增4.9%至33億美元，則優於預期的32億美元。投資人擔心，該公司可能是犧牲利潤來抵禦競爭。

冬海創辦人李小冬8月宣布，要加碼投資線上零售部門蝦皮與直播，以對抗其他電商 平台，當時冬海股價聞訊寫史上最大跌幅。

不久前，包括印尼 等冬海的最主要市場，遭受TikTok 和新影音購物服務的圍攻。

這些業者找來人氣網紅，向不斷成長的網路人口販售商品。然而，印尼小商家對TikTok日益不滿，雅加達當局在9月迫使TikTok停止購物服務。

彭博行業研究（BI）表示，冬海上半年的營收，68%由電商貢獻，該公司應該能從印尼監管單位關閉TikTok購物平台中獲益；TikTok在馬來西亞也有類似風險。

冬海線上購物的網站成交金額（GMV）在第1、2季可能下跌或停滯，但是隨著行銷費用提高，蝦皮從同業手中奪回市占，狀況有望好轉。但電商擴大開支，該公司的自由現金流仍會蒙受壓力。

另外，美國居家修繕業者家得寶（Home Depot）同日公布，在客戶減少大型裝修工程以及高價商品採購的情況下，上季銷售較去年同期下降3%，但仍優於華爾街預期。

在10月29日為止的上季，淨利為38.1億美元或每股盈餘3.81美元，低於去年同期的43.4億美元或每股4.24美元，但優於分析師預估的37.6億美元或每股3.76美元；上季營收377.1億美元，低於一年前的388.7億美元，但高於分析師預測的376億美元。

Factset的數據也顯示，家得寶上季的同店銷售年減3.1%，連續第四季下滑，但降幅未如分析師預期的3.6%嚴重。

家得寶並縮減了全年財測範圍，對未來幾個月的業績謹慎以對。

目前預計全年銷售將比前一年下滑3%至4%，而先前的預期為下降2%至5%；全年每股盈餘將下滑9%至11%，而先前的指引則為下降7%至13%。