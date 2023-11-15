我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

蝦皮母公司上季又虧損

編譯陳苓、林聰毅／綜合報導
蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損。（路透）
蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損。（路透）

消費疲弱和競爭日趨激烈，導致蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損，美股14日早盤冬海股價應聲暴跌11%。

這家東南亞最大網路公司公布，第3季淨虧損1.49億美元，遠不及前一季的獲利3.22億美元。第3季銷售年增4.9%至33億美元，則優於預期的32億美元。投資人擔心，該公司可能是犧牲利潤來抵禦競爭。

冬海創辦人李小冬8月宣布，要加碼投資線上零售部門蝦皮與直播，以對抗其他電商平台，當時冬海股價聞訊寫史上最大跌幅。

不久前，包括印尼等冬海的最主要市場，遭受TikTok和新影音購物服務的圍攻。

這些業者找來人氣網紅，向不斷成長的網路人口販售商品。然而，印尼小商家對TikTok日益不滿，雅加達當局在9月迫使TikTok停止購物服務。

彭博行業研究（BI）表示，冬海上半年的營收，68%由電商貢獻，該公司應該能從印尼監管單位關閉TikTok購物平台中獲益；TikTok在馬來西亞也有類似風險。

冬海線上購物的網站成交金額（GMV）在第1、2季可能下跌或停滯，但是隨著行銷費用提高，蝦皮從同業手中奪回市占，狀況有望好轉。但電商擴大開支，該公司的自由現金流仍會蒙受壓力。

另外，美國居家修繕業者家得寶（Home Depot）同日公布，在客戶減少大型裝修工程以及高價商品採購的情況下，上季銷售較去年同期下降3%，但仍優於華爾街預期。

在10月29日為止的上季，淨利為38.1億美元或每股盈餘3.81美元，低於去年同期的43.4億美元或每股4.24美元，但優於分析師預估的37.6億美元或每股3.76美元；上季營收377.1億美元，低於一年前的388.7億美元，但高於分析師預測的376億美元。

Factset的數據也顯示，家得寶上季的同店銷售年減3.1%，連續第四季下滑，但降幅未如分析師預期的3.6%嚴重。

家得寶並縮減了全年財測範圍，對未來幾個月的業績謹慎以對。

目前預計全年銷售將比前一年下滑3%至4%，而先前的預期為下降2%至5%；全年每股盈餘將下滑9%至11%，而先前的指引則為下降7%至13%。

TikTok 印尼 電商

上一則

中國鐵礦石價格 創2年來新高

下一則

全球石油明年恐供應過剩

延伸閱讀

家得寶獲利優於預期但展望平平

家得寶獲利優於預期但展望平平
競爭加劇 蝦皮母公司Q3再陷虧損

競爭加劇 蝦皮母公司Q3再陷虧損
麵包袋藏「密碼」 代表出爐日子

麵包袋藏「密碼」 代表出爐日子
以「危害社會和諧」為由 尼泊爾禁用TikTok

以「危害社會和諧」為由 尼泊爾禁用TikTok

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機