全球石油明年恐供應過剩

石油明年需求放緩，國際能源署預期明年初可能轉成供給過剩。（路透）

國際能源署（IEA）在14日發布的最新月報中指出，即便全球石油 需求持續攀升，市場供需情形卻不像先前預期的那麼吃緊，因為全球石油供應成長的幅度超出預期。

這個總部位於巴黎的組織說，今年第4季石油供不應求的缺口，將縮減30%至每日90萬桶，但因需求增長到明年會比今年放緩，因此明年初可能還會轉而變成供給過剩，為油價 增加下行的壓力。

IEA上修今、明兩年的石油需求增長預期。IEA把2023年全球石油需求增幅從先前的每日230萬桶，上調至每日240萬桶，總需求量達到每日1.02億桶，這個看法類似於石油輸出國組織（OPEC）最新看法；OPEC於13日將石油需求成長幅度調高至每日246萬桶。

IEA也把2024年的石油需求增幅由每日88萬桶，上調至每日93萬桶，總需求量達到每日1.029億桶；相形下，OPEC認為明年石油需求增幅將達到每日225萬桶。

最近幾年IEA和OPEC對長期石油需求、對新供應投資的必要性等議題的看法不一致。IEA認為明年石油需求增幅之所以放緩，是因為「新冠疫情 大流行的經濟反彈進入尾聲、能源效率的提高、電動車隊的擴大，以及結構性因素的重新出現」。

IEA認為，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的經濟逆風日益明顯，這些國家今年對石油需求小增，到明年會轉而萎縮。

至於供應方面，IEA預估今年全球總石油產量將每日成長170萬桶，達到破紀錄的每日1.018億桶，因美國、巴西的產油量正超出預期；明年的每日增幅則是160萬桶，總供應量攀抵每日1.034億桶。

IEA表示：「隨著時序進入北半球的冬季，目前需求仍超過既有的供應，油市的供需平衡將仍容易受到經濟和地緣政治風險升高的影響，並加劇波動。」

如今，布蘭特原油期貨價格已從今年9月逼近每桶98美元的高點，回落到每桶82美元左右，正是因為各界對經濟成長和需求的擔憂，讓油價承壓。不過，在另一方面，OPEC及其夥伴國的減產措施、中東爆發的衝突，也為油價提供支撐。