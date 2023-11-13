我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

全球航運三哥 Q3獲利減94%

編譯易起宇／綜合報導

世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運（CMA CGM）公布上季獲利暴跌94%，利潤率也大幅萎縮，同時警告隨著新船陸續交付，全球航運業景氣可能陷入持續低迷，呼籲業界此時應避免進行價格戰。

彭博資訊報導，達飛10日在財報聲明中表示：「新的運能預期在2024年進入市場，可能會持續拉低航運費率。全球經濟放緩料將繼續在未來一段時間內拖累我們行業。」達飛是由億萬富豪薩德（Rodolphe Saade）家族掌控。

達飛公布，第3季淨利為3.88億美元，比去年同期的70.4億美元暴跌94%；利潤率從46%萎縮至17.5%。

達飛的競爭同業全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk），以及第五大的赫伯羅德（Hapag Lloyd），日前也對貨櫃航運業的展望表達黯淡看法。馬士基上周表示，為保護獲利能力，將裁員至少1萬人。

達飛表示也在削減成本，但不願透露將汰除哪些職位。

疫情期間的空前需求熱潮帶動運費飆漲和獲利創新高後，航運業從去年下半年開始運勢轉衰。先前獲得的暴利讓達飛和其他航運公司訂購了許多新船，這些新船現在才要投入服務。達飛表示，全球運能將在今年下半年增加5%，明年預計增加9%。

在此同時，俄烏和以哈兩場戰爭、高漲通膨，和上漲的借款成本，正拖累消費者購買和企業信心。

達飛財務長費南德茲表示：「由於需求疲軟且供應高漲，這之間將有可能出現不平衡，在這種情況下，運費將會下滑。」

雖然費南德茲並沒有直接說出現在航運界已展開價格戰，同時表示運費正大致持穩在2019年水準，但他仍呼籲業界自律。

他說：「要預言2024年會發生什麼事是不可能的，這將取決於市場參與者們的行為。」「在運費相對低廉之際，各家業者都必須負責確保市場維持合理公平。價格戰傷害的不只是發動者，而是所有人。」

利潤 疫情 裁員

上一則

電子廢棄物變寶 日從中提煉黃金

下一則

疫情後 美食市集爆炸性成長

延伸閱讀

航運三哥達飛警告：新船交付將使景氣低迷 呼籲避免價格戰

航運三哥達飛警告：新船交付將使景氣低迷 呼籲避免價格戰
駭客攻擊導致澳洲四大港口碼頭作業停擺 恐持續數天

駭客攻擊導致澳洲四大港口碼頭作業停擺 恐持續數天
航運業運電動車 將加強運輸安全

航運業運電動車 將加強運輸安全
海運業吹冷風 馬士基看淡全年獲利 將裁員1萬人

海運業吹冷風 馬士基看淡全年獲利 將裁員1萬人

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」