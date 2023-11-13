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疫情後 美食市集爆炸性成長

編譯陳苓／綜合報導
疫情引發都市出走潮，地產開發商大舉開設聚集許多小型異國餐廳的美食市集。圖為馬州洛克維爾新開的亞洲美食街「The Spot Asian Food Hall」。(本報資料照片)
疫情引發都市出走潮，地產開發商大舉開設聚集許多小型異國餐廳的美食市集。圖為馬州洛克維爾新開的亞洲美食街「The Spot Asian Food Hall」。(本報資料照片)

疫情引發都市出走潮，地產開發商相中企業改採混合上班制，加上吃貨文化盛行，開始在美國郊區大舉開設聚集許多小型異國餐廳的美食市集（food hall）。

美食市集出現爆炸性成長，據房產業者戴德梁行旗下的Colicchio顧問集團，美國至少已經有364家美食市集，而且還有120多家預計在明年底前開張。十年前全美只有35家美食市集，現在的數字是當年的十倍以上。

以往集中在紐約市的美食市集，現在遍布各地。內布拉斯加州奧馬哈的美食市集，提供尼泊爾街頭小吃與敘利亞餐點。德州格雷普韋恩的據點，外觀設計有如火車站，裡頭販售玉米餅和牛腩，還有海鮮和鷹嘴豆泥醬。內華達州雷諾的市集，有小販出售吉拿棒、可麗餅、薩爾瓦多玉米餡餅。

不同於位於高速公路休息站或舊式購物中心的美食街（food court），美食市集的營運商通常會避開全國性的速食連鎖店，偏好引進當地餐廳、精釀啤酒，並採現代風裝潢。主打的客群願意花15美元購買手工三明治，或享用西非餐點，或嘗試以亞洲露天市集為靈感的菜色。

戴德梁行行政執行董事申克說，疫情帶動美食市集擴增，此種餐飲場所2020年來只有數十家關門，比整體餐廳業更能挺過疫情動盪。隨著人們離開大都市，花更多時間在家上班，郊區對美食市集的需求隨之提高。

美食市集要成功經營，需要有人氣酒吧，並舉辦現場音樂表演或問答比賽之夜，來吸引午餐人潮以外的客層。戴德梁行的科利奇奧說，若只從早上9點開到晚上5點，業績不會讓人太滿意。

疫情 內布拉斯加州 德州

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