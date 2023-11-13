我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

銅價大跌 綠能轉型遇亂流

編譯陳律安／綜合報導
儘管綠能轉型潮流將推升銅的長期需求，然而近幾個月銅價卻因需求低迷而持續下跌。（路透）
儘管綠能轉型潮流將推升銅的長期需求，然而近幾個月銅價卻因需求低迷而持續下跌。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，最近綠能轉型發展已遭遇亂流，美國離岸風力發電場計畫陸續中止、再生能源業者股價一落千丈，還有美國汽車製造商縮減電動車投資規模。

雪上加霜的發展則是銅價。紐約銅期貨價格過去10個月來已下跌逾12%至每磅約3.5870美元，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨同期也跌9.8%，跌到每噸8,035.50美元，原因包括全球最大銅消費國中國大陸的疫後復甦不如預期、全球製造業景氣降溫、及智利和秘魯這兩大產銅國的供應干擾緩解及美元走強等。

銅價未來幾個月可能維持疲軟，因為歐元區經濟瀕臨衰退、中國大陸也出現新的減緩跡象。國際銅業研究組織（ICSG）預測，明年銅產量將超出需求46.7萬噸。

分析師指出，這種時機錯配的結果，就是銅暫時供過於求，壓低了銅價，卻也阻礙了銅礦投資，導致未來可能難以滿足建設風電場和太陽能電場、及生產電動車的需求。

高盛金屬策略師史諾登說，這種發展可能導致銅供應短缺、價格大漲，「這是時間問題，而非會不會發生，市場正邁向極度短缺的狀態，銅價將逐漸上揚」。

Freeport-McMoRan和嘉能可（Glencore）都在最近的法說會表示，正在等待銅價上漲，才會承諾推動大型的新投資。Freeport-McMoRan公司執行長夸克表示，開發新礦場的資金成本升高。

嘉能可執行長納格也說，他想在需求來臨時再供應銅給全世界，而非需求出現之前，他傾向在銅價漲到每磅至少4.5美元時，再開發預料能生產銅30年的阿根廷新礦場。

花旗集團全球商品研究主管雷頓說，新的能源來源、電池及電力設施的營建商正爭取更多銅，但其用量占比不到10%。他估算，如果沒有綠能市場的持續成長，銅價可能比現在低約15%。

分析師說，很快就會需要新的銅礦投資，因為開發新礦場需時數年。麥肯錫顧問公司預期，到2031年時，銅的供應缺口為650萬公噸。高盛預估，供應缺口擴大，將使在1年後的銅價漲至每磅4.5美元，2025年再漲破6.8美元。

投資 綠能 高盛

上一則

理財Q&A／遺產少也要規畫 有7訣竅

下一則

全球航運三哥 Q3獲利減94%

延伸閱讀

銅價大跌拖累礦場投資 威脅電動車和風電轉型

銅價大跌拖累礦場投資 威脅電動車和風電轉型
美體操冠軍肺炎住院 竟然沒健保…靠家人募款付醫療費

美體操冠軍肺炎住院 竟然沒健保…靠家人募款付醫療費
蘋果不香了？中國雙十一前iPhone15全系列價格大跌

蘋果不香了？中國雙十一前iPhone15全系列價格大跌
MLB／賈西亞滿貫砲轟垮太空人 遊騎兵美聯冠軍賽扳平

MLB／賈西亞滿貫砲轟垮太空人 遊騎兵美聯冠軍賽扳平

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」