航運三哥達飛警告：新船交付將使景氣低迷 呼籲避免價格戰

全球第三大貨櫃航運商達飛海運表示，隨著新船陸續交付，明年業界恐將持續低迷，此時應避免爆發價格戰。 （路透）

世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運（CMA CGM）公布上季獲利暴跌94%，利潤 率也大幅萎縮，同時警告隨著新船陸續交付，全球航運業景氣可能陷入持續低迷，呼籲業界此時應避免進行價格戰。

彭博資訊報導，達飛10日在財報聲明中表示：「新的運能預期在2024年進入市場，可能會持續拉低航運費率。全球經濟放緩料將繼續在未來一段時間內拖累我們行業。」達飛是由億萬富豪薩德（Rodolphe Saade）家族掌控。

達飛公布，第3季淨利為3.88億美元，比去年同期的70.4億美元暴跌94%；利潤率從46%萎縮至17.5%。

達飛的競爭同業全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk），以及第五大的赫伯羅德（Hapag Lloyd），日前也對貨櫃航運業的展望表達黯淡看法。馬士基上周表示，為保護獲利能力，將裁員 至少1萬人。

達飛表示也在削減成本，但不願透露將汰除哪些職位。

在疫情 期間的空前需求熱潮帶動運費飆漲和獲利創新高後，航運業從去年下半年開始運勢轉衰。先前獲得的暴利讓達飛和其他航運公司訂購了許多新船，這些新船現在才要投入服務。達飛表示，全球運能將在今年下半年增加5%，明年預計增加9%。

在此同時，俄烏和以哈兩場戰爭、高漲通膨，和上漲的借款成本，正拖累消費者購買和企業信心。

達飛財務長費南德茲表示：「由於需求疲軟且供應高漲，這之間將有可能出現不平衡，在這種情況下，運費將會下滑。」

雖然費南德茲並沒有直接說出現在航運界已展開價格戰，同時表示運費正大致持穩在2019年水準，但他仍呼籲業界自律。

他說：「要預言2024年會發生什麼事是不可能的，這將取決於市場參與者們的行為。」「在運費相對低廉之際，各家業者都必須負責確保市場維持合理公平。價格戰傷害的不只是發動者，而是所有人。」