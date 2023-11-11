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拚經濟 日追加預算870億美元

編譯易起宇／綜合報導
日本政府批准規模13.2兆日圓的今年度追加預算案，其中將提供1.8兆日圓支援半導體發展。（美聯社）
日本政府批准規模13.2兆日圓的今年度追加預算案，其中將提供1.8兆日圓支援半導體發展。（美聯社）

日本政府10日批准規模13.2兆日圓（870億美元）的今年度追加預算案，作為最新經濟刺激方案的財源，從而減輕民眾的物價上漲負擔、並協助經濟度過生活成本危機。其中，追加預算案將提供1.8兆日圓支援半導體發展，包括補助台積電設廠。

若連同先前預算未用罄的約2,000億日圓，日本支持晶片業的預算額共約2兆日圓（130億美元），補助對象包括台積電與日本半導體國家隊新創公司Rapidus等。日本也將撥款協助加速發展設計與製造新一代晶片的能力，以及訓練AI模型，重點補助項目包括高階零組件、晶片裝置、工業氣體、半導體製造以及工程人才訓練。

日本內閣本月稍早已批准包含五大支柱的經濟方案，其中約2.74兆日圓用於減輕通膨負擔，例如延長現行的燃料費用補貼到明年春季。日本首相岸田文雄正以化解通膨難題為優先目標，因為隨著日常用品物價飆漲和實質薪資下滑，他的支持率已屢創新低。

日本也將花1.33兆日圓於支援中小企業調漲薪資，低收入戶今年度也免繳7萬日圓的稅，成本大約1.06兆日圓。

經濟方案的另一個關鍵措施為每人所得稅和住民稅減稅4萬日圓，需要約3.5兆日圓，但將在明年6月實施，代表可能影響明年度預算案。

日本政府今年度追加預算的8.8兆日圓資金將以發債支應。連同追加預算，日本今年度總預算規模將因此達到127.58兆日圓，其中44.5兆日圓透過政府公債支應，仰賴公債程度從原先的31.1%惡化為34.9%。政府計劃11月底前送請國會批准。

日本 預算 晶片

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