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鮑爾放鷹 澆熄降息預期

編譯任中原、黃淑玲／綜合報導
美國聯準會主席鮑爾表示要讓通膨回歸2%的任務還有「長路要走」，市場解讀「下一步未必就是降息」。 （歐新社）
美國聯準會主席鮑爾表示要讓通膨回歸2%的任務還有「長路要走」，市場解讀「下一步未必就是降息」。 （歐新社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日又放重話，表示Fed拒絕干冒被物價數據良好所「誤導」的風險，強調要讓通膨回歸2%目標的任務還有「長路要走」。市場解讀為在對近日美國股債大漲導致金融情勢趨於寬鬆，採取反制行動，並傳遞「下一步未必就是降息」的訊號，促使投資人延後預估Fed降息的時點。

市場旋即做出回應，追蹤Fed利率政策預期的期貨合約交易員，已把對Fed首次降息時點的押注延後到明年6月，而非原本的明年5月。

路透訪調的多數經濟學家則認為，Fed明年上半年預估將維持基準利率不變，最快可能要到明年第2季才會開始降息。

鮑爾在國際貨幣基金（IMF）一場活動上表示，官員們對物價壓力減退感到高興，但不代表一直糾結難解的通膨問題已經明朗，仍沒信心利率已高到足以隨時間把通膨壓回2%的目標，「我們知道目前通膨朝向2%目標的進程還不確定：通膨曾對我們做出多次假動作。如果通膨令我們覺得進一步緊縮政策應屬適當，我們會毫不猶豫地這樣做」。

鮑爾也暗示目前不急於再度升息，強調Fed將繼續步步為營，以「因應既不會被幾個月的良好數據所誤導的風險，也不會緊縮過度的風險」。他表示，今年美國經濟的韌性「非凡」，特別是在面對「非常有約束力的政策」的情況下。

他也暗示，對抗通膨的戰役可能更加困難，因多數供應鏈瓶頸都已消失，「額外的供應鏈改善能達成多少（壓低通膨的）進展，還不清楚」。

鮑爾在問答時間表示，Fed不會「無視金融情勢大幅緊縮」，但重申對貨幣政策的相關影響，主要是由市場動向持續多久所決定，「我們注意到經濟成長增強可能會為勞動市場恢復平衡，以及壓低通膨所造成的風險，這可能使貨幣政策必須有所因應」。

經濟學家認為，鮑爾最新談話修正了上周的一些鴿派語調，可能是要抑制金融情勢趨於寬鬆的發展，調整市場預期，提醒投資人Fed仍保留升息的選項。

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