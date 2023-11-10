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亞太明年加薪將稱冠全球 印度看增5.1%最多

編譯簡國帆、陳律安／綜合報導
ECA國際公司預測，台灣明年實質薪資將成長2.5%。(路透)
ECA國際公司預測，台灣明年實質薪資將成長2.5%。(路透)

ECA國際公司的數據顯示，亞太勞工明年的實質薪資增幅預估將稱霸全球，以印度的5.1%增幅最大，台灣看增2.5%。

CNBC報導，ECA國際公司的薪資趨勢報告預測，亞太勞工明年實質薪資將增加2.2%，是全球平均增幅1%的兩倍多。實質薪資是把名目薪資減去通膨率。

報告指出，今年12個亞太地區中，有九個地區的實質薪資增幅在全球名列前茅，而明年上升趨勢仍將持續，其中又以印度實質薪資的5.1%預估增幅最大，印尼以4.3%居次，中國大陸將上漲4.1%，「亞太地區多數訪調地點2024年的薪資成長率可能維持、或超越2023年水準，只有斯里蘭卡和紐西蘭例外」。

台灣明年實質薪資預料將成長2.5%，成長幅度在亞太排名第六，高於澳門、馬來西亞及菲律賓的2.3%，也高於柬埔寨和南韓的2.2%。越南實質薪資預估將攀增3.6%，泰國為3.4%，新加坡則可能只會成長0.5%。

香港勞工的名目薪資今年增加4%，明年估將維持相同的成長率，實質薪資則將增加1.7%，優於今年的下滑0.1%。

ECA國際公司總經理哈利森說，相對於世界其他地區，大中華區多數地點具有通膨較低的優勢，因此這些地點在2024年的實質薪資漲幅都擠進全球前十，除了香港以外。  

ECA酬勞與政策調查經理布朗說：「相形下，亞洲國家較不受通膨影響，特別是大陸的低通膨對亞洲其他國家產生直接影響。」他表示，有鑒於此，儘管亞洲的名目薪資增幅不如其他地區，但扣除通膨的薪情更佳。

以各地來看，北美和南美地區的實質薪資預估將成長2%，非洲和中東預料將增加0.8%，英國將增長1.3%，歐洲則將落後多數地區，當地勞工實質薪資可能只會增加0.9%。

布朗指出，由於通膨仍居高不下，英國為員工加薪的幅度始終跟不上物價。他說，儘管英國通膨下降，明年名目薪資漲幅預估將高於往常，顯示一些企業可能在更長時間內維持較高的薪資增幅。

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