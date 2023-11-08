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日本會給台積電熊本二廠多少補助？傳規劃7600億日圓以內

編譯葉亭均／綜合外電
NHK報導，日本政府計劃將把提供給半導體產業的1.9兆日圓補助金編入今年度追加預算草案中，其中包含提供給台積電考慮在熊本興建二廠的補助金。（路透）
NHK報導，日本政府計劃將把提供給半導體產業的1.9兆日圓補助金編入今年度追加預算草案中，其中包含提供給台積電考慮在熊本興建二廠的補助金。（路透）

NHK報導，日本政府計劃將把提供給半導體產業的1.9兆日圓補助金編入今年度追加預算草案中。報導說，日本政府將在本財年內支持台積電在日本境內的建廠計畫，其中包含補助考慮中的熊本二廠計畫。

報導說，日本政府在11月2日敲定的新經濟措施，將透過加強先進和新一代半導體的供應鏈來促進國內投資與經濟安全保障。為此，日本政府決定在今年的追加預算案中編列約1.9兆日圓，以便增加支持半導體生產和發展的三項基金。

具體而言，日本政府規劃提撥超過7,600億日圓（約50.4億美元）用於支持先進半導體量產的基金，包含支持台積電考慮建立的熊本二廠；也計劃撥款超過6,400億日圓支持「國家隊」Rapidus等目標在國內生產最先進半導體的公司。

另外還將提撥超過5,700億日圓，要協助國內半導體的穩定供應。

NHK的報導指出，日本內閣將在10日敲定包含這些計畫的追加預算案。

此前，彭博資訊在10月下旬報導，日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟事務局長關芳弘表示，日本計劃為，日本自民黨眾議員關芳弘表示，計劃向台積電熊本二廠提供高達9,000億日圓的補助。

日本 台積電 預算

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