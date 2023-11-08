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Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

編譯劉忠勇／綜合外電
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

好市多Costco）在南韓業績再度創下一年營業額5兆韓元的佳績，不過韓國經濟日報示警，由於電子商務競爭激烈，這個美國大型量販店巨人在南韓已陷於業績成長停滯的陷阱，在亞洲經營重心顯有西進中國之勢。

Costco韓國區總經理Cho Min-soo上個月向同業誇口，Costco在南韓截至8月31日的2023年度總計締造超過5兆韓元（38億美元）的營業額。相較之下，Costco去年在台灣更創下新高新台幣1,500億元（46.6億美元）。

Costco在南韓有18間賣場，在台灣則是14間。Cho將南韓業績持續成長部分歸功於營運系統的改革。

不過，韓國經濟日報認為，Cho宣告這喜訊背後，並未適度反映這個美國零售巨頭在亞洲第四大經濟體所面臨的激烈挑戰。

Costco在南韓營業額2019年度即突破4兆韓元，2021年度即達到5兆韓元，連續三年保持5兆韓元，反而是業績成長停滯的徵兆。

據報導，南韓單身人口增加，比較喜歡從Coupang等電子商務平台訂購少量商品，因此韓國人對會員制的倉儲賣場的興趣減退。Costco去年在當地開辦一日內配送的服務，但當地業者表示，如此努力似不足明顯提振Costco在當地的業績。

考量到營運效益，Costco正考慮關閉首爾一家分店，這將是Costco 1998年進軍南韓以來首見的調整。Costco在首爾以外的展店進度也呈現停滯。

報導說，在南韓既無突破，Costco預料會將經營重心轉向中國。Costco計劃今年在中國分店數由目前的2間增為7間。以在南韓25年來開設18間來看，在中國展店顯然積極得多。

Costco財務長 Richard Galnti 5月曾承諾會繼續在南韓開設分店，但報導說，從Costco最近將韓國核心幹部調到中國展店來看，在亞洲的重心勢必向中國挪移。

Costco 南韓 好市多

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