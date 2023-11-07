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路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）在愛爾蘭的最新製造設施。 （美聯社）
英特爾（Intel）在愛爾蘭的最新製造設施。 （美聯社）

知情人士透露，英特爾（Intel）已擱置在越南的一項擴廠投資，使越南想成推動晶片產業的雄心受挫。

英特爾全球最大的晶片封測廠就設在越南，路透2月曾報導英特爾規劃在越南推動規模10億美元的新投資，擴充在當地的15億美元工廠，英特爾當時的回應強調越南的重要性，但也說沒有新投資要公布。越南官員曾提到要吸引英特爾加碼投資33億美元的計畫，後來因為被媒體引用報導而刪除。

美國總統拜登9月訪問越南時，也表示支持越南發展晶片產業，且隨著美中政治風險與貿易緊張升高，越南便定位為中國與台灣的替代選擇，因而對英特爾擴廠寄予厚望。越南政府也一直在與各家晶片製造商會談，希望吸引廠商分散供應鏈。

然而，路透引述知情人士指出，在拜登訪越後不久，美國官員告知一小群美國企業人士和專家，英特爾已暫緩一項擴廠計畫。

知情人士說，英特爾7月左右就做了決定，未說明取消擴廠計畫的原因，但另一位最近參加過兩場美企與越南官員會議的消息人士透露，英特爾提出對電力供應穩定和官僚作風太過的憂慮。

英特爾拒絕評論這項計畫內容，只說「越南將繼續是我們全球製造營運的重要環節，因為半導體的需求在成長」。美國駐河內大使館拒絕評論，越南政府則未回應路透記者的置評請求。

英特爾今年6月宣布歐洲設廠計畫，當月越南也發生電力短缺問題，迫使許多工廠暫時停工。英特爾也正在擴大投資馬來西亞的晶片封裝設施。

拜登9月訪問越南時，白宮發布的美國晶片公司新投資就沒提到英特爾，只點名艾克爾（Amkor）、新思科技（Synopsys）及邁威爾（Marvell）。

在越南推動對大型企業課徵新稅、作為全球稅改的一環後，英特爾與其他跨國企業都持續施壓越南政府提供數百萬美元的補助。原訂明年實施的稅負和補貼，現在還在討論中，沒有定案。

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