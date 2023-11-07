特斯拉在德打造平價電動車

特斯拉將打造平價電動車。(歐新社)

知情人士6日說，美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）將在柏林近郊的工廠，生產售價僅2.5萬歐元（2.6萬美元）的電動車。這是外界期盼已久的進展，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心。若特斯拉推出這款平價電動車，價格將比美國目前最便宜的Model 3低2,000多美元。

路透報導，這位不願具名的消息來源，並未說明平價電動車何時在德國廠投產。特斯拉則不予置評。

特斯拉執行長馬斯克 結束英國的人工智慧（AI）峰會行程後，於3日視察柏林近郊的格林海德廠。根據X平台上的影片，馬斯克感謝格林海德廠員工的辛勤工作，他也在同場會議上知會員工，計劃在該廠生產2.5萬歐元的電動車。

根據消費者調查，電動車售價高昂，加上利率居高不下，是歐美電動車買氣降溫的兩大原因。汽車市調機構Jato Dynamics的研究顯示，在今年上半年，歐洲電動車的平均售價達6.5萬歐元以上，在中國大陸，電動車僅要價3.1萬歐元。

馬斯克長久以來一直規劃要打造平價電動車，但他去年說尚未掌握這項技術，暫時擱置該計畫。不過，消息人士9月透露，特斯拉距實現新目標愈來愈近，可透過一體化壓鑄技術，把車輛下半部整合成一整個零件，這項突破可望加快製造過程，並降低成本。

另外，特斯拉主管也在馬斯克視察格林海德廠時，通知該廠的1.1萬名員工將加薪4%，11月生效。此時正值當地工會積極爭取福利，而馬斯克也可能面臨美國事業出現類似嘗試組成工會的行動。

特斯拉還將在12月向員工分發獎金1,500歐元，來抵銷通膨影響；從明年2月開始，特斯拉還將把產線員工的年薪額外提高2,500歐元。

德國影響力強大的IG Metall工會，先前一直向特斯拉施壓，該工會正試圖在特斯拉德國廠組織員工，並且讓特斯拉同意一份工會合約。

在這之前，美國汽車工人聯合會（UAW）也盯上特斯拉的美國廠。UAW稍早從底特律三大車廠贏得創紀錄的合約，正押注非工會成員的勞工也會加入他們的陣容。