債市不信「長時間維持較高利率」口號 押注入夏前降息

上周就業報告發布後，交易員認為到1月再升息的可能性只有16%，市場也完全消化明年6月而非原本預期7月才降息的可能性。（路透）

越來越多債券投資人和利率交易者押注主要央行 明年入夏之前就會啟動啟息，挑戰官方強調更長時間維持較高利率的口號。

市場如今押注，聯準會（Fed）將在明年6月開始降息 ，到明年底前會降息近100個基點，而歐洲央行也會出現同樣幅度的降息，且可能4月就開始。市場也預料英國央行會把基準利率調降近70個基點。

但這可能帶給央行麻煩。他們原本肯定如下觀點：公債殖利率 因市場預期貨幣政策保持緊縮而上揚，進而促進經濟降溫。

三菱日聯金融集團資深經濟學家 Henry Cook 說：「官員會希望儘可能壓抑（降息）預期，以避免金融情勢轉寬。」他表示，如果接下來幾個月數據如他預想的那樣繼續惡化，三大央行「會越來越難以維持立場」。

市場會有如此預期，可見央行2021年堅稱通膨只是暫時現象之後，市場對官方的判斷無不存疑。但無論官方降息與否，債券殖利率率先下降都可能放寬金融情勢，削弱央行原本希望藉升息發揮的效果。

歐洲央行總裁拉加德對此，已提出警告，強調任何何時降息的討論「完全不合時宜」。而在通膨是央行2%目標三倍的英國，英格蘭銀行總裁貝利也設法打壓市場押注。他在上周四英國央行利率決議後的記者會上重申，現在考慮寬鬆政策為時過早。

BNY Mellon 投資管理公司高級經濟師 Sebastian Vismara說：「目前的挑戰在於，如何防止市場過於亢奮。只要不存在任何切實的升息風險，我認為市場就會繼續傾向於反映降息的預期。」

上周五，在數據顯示美國非農就業人數不如預期且失業率上升後，債市便爭先恐後地將美國首次降息的預期從7月提前到了6月。

如此操之過急的布局有可能抱撼告終。投資人已非頭一次押錯了時機。在這波升息周期中，市場一而再、再而三出現過早押注升息告終，或坦過度押注緊縮幅度。

由於市場預期升息已告一段落，美國10年期公債殖利率不到兩周從5%跌到了4.50%。Fed主席鮑爾上周才承認債券殖利率上揚有助落實政策，因此央行官員勢必警覺金融情勢可能過快轉鬆的任何跡象。