南韓股市6日狂飆漲4% 放空禁令引發慶賀買盤

南韓股市6日大漲，此前監管當局宣布實施放空禁令。圖為一名外匯交易員經過KOSPI指數看板，圖為本月初資料照片。（美聯社）

南韓 股市6日盤中大漲4%，因監管機構再次全面禁止放空股票 ，放空禁令將持續約八個月。儘管這種做法甚具爭議，但南韓當局表示有必要實施此舉，來遏止世界各地避險基金和其他投資 者經常非法使用這種交易策略。

南韓基準的Kospi指數盤中一度大漲4%，領漲亞洲股市。近期遭放空部位大增的股票，包括電池大廠LG新能源（LG Energy Solution）和電池材料業者Posco Future M公司領漲。

小型股Kosdaq指數一度大漲5.87%。

韓國金融委員會周日（5日）表示，將禁止股票放空操作，直到2024年6月，以便讓監管機構「積極」改進規則和制度。委員會表示，從周一開始到6月底，禁止借入Kospi 200指數和Kosdaq 150指數的成份股進行放空交易。

南韓在新冠疫情期間實施放空禁令，但從2021年5月恢復允許放空這兩大指數成份股，不過，禁令對另外超過2,000檔股票仍然有效。

最新禁令推出的時間點，適逢南韓明年4月即將舉行國會大選，而南韓大眾對於放空的觀感依然不佳。一些執政黨議員敦促政府暫停股票放空以便回應散戶投資人的需求，這些投資人已示威抗議，反對放空操作。南韓多數的放空交易都是機構投資者在操作。

Exome資產管理公司分析師Wongmo Kang表示：「在當前，關於放空的政策逆轉是不合理的。許多人認為這只是為了明年國會大選的政治操作。」他說，韓國股市容易受到散戶的大幅影響。

南韓Kospi指數今年稍早飆漲，引發電動車電池類股、AI相關題材的晶片股狂熱買盤，但隨著地緣政治緊張情勢和高利率等不利因素讓漲勢在近月熄火，韓股基準指數陷入技術回檔修正領域，也幾乎回吐今年來漲幅。

韓國金融委員長金周顯在記者會上表示：「在市場動盪中，我們發現了跨國投資銀行大規模非法無券放空以及更多非法活動的情況。非法放空破壞公平價格形成，並損害市場信心，這是個嚴重的情況。」

他表示，南韓在未來幾個月將尋求「根本改進」，為散戶投資人創造公平環境，包括設法縮小機構和個人投資者之間不同的放空要求和條件。

當局還將加強打擊非法放空行為，將在周一成立特別調查小組，繼續調查全球銀行的放空交易。南韓金融監督局局長李卜鉉告訴記者，大約有10家國際銀行將面臨調查，這些銀行占南韓做空交易的大部分。

雖然監管機構主張無券放空阻礙了價格形成也傷害信心，但一些觀察人士表示，整體的放空禁令減縮了市場的透明度，市場也因此變得較不具吸引力。一些分析人士說，放空限令可能不利南韓股市從MSCI公司的新興市場指數升級至已開發國家指數。

Smartkarma控股公司分析師Brian Freitas說：「放空禁令將進一步危及南韓從新興市場轉向已開發市場的機會。」「隨著賣空不再對離譜估值起到剎車作用，預計散戶投資人青睞的市場角落將形成泡沫。」

交易所數據顯示，在1.7兆美元規模的南韓股市中，放空交易只占很小的一部分，約占Kospi市值的0.6%和Kosdaq市值的1.6%。