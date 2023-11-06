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亞幣在利率不動下抗跌 表現將超越其他新興市場貨幣

編譯劉忠勇／綜合外電
隨美元走強之勢減退，投資人看好韓元、新台幣在內亞洲貨幣表現會比其他新興市場貨幣來得強。（路透）
隨美元走強之勢減退，投資人看好韓元、新台幣在內亞洲貨幣表現會比其他新興市場貨幣來得強。（路透）

隨美元走強之勢減退，投資人看好亞洲貨幣表現會比其他新興市場貨幣來得強，理由是亞洲國家央行預料會將利率維持於高檔。

富國銀行（Wells Fargo）新興市場策略師 Brendan McKenna將印尼盾、菲律賓披索和泰銖列為亞幣首選。其他專家則指出，亞洲國家央行資金雄厚，足以捍衛本身的貨幣。亞洲地區央行目前擁有的外匯存底，足以支應超過三個月的進口。

McKenna說：「亞洲在接下來的幾個月會有出色表現，猶如年終的聖誕老人行情。我偏好該國央行偏鷹派的貨幣。」相較之下，他們對於投資拉丁美洲貨幣看法保持，尤其像巴西、智利等持續降息的貨幣。南韓央行前政策委員Lee Seung-heon接受彭博訪問時即表示，南韓央行利率可能維持高檔一年，以確保通膨得到控制，並警告市場不要因過早預期政策轉為寬鬆。廣泛來看，市場信心似乎也有利於新興市場。MSCI新興市場貨幣指數上周上漲0.9%，7月以來表現最佳，因美國勞動市場降溫強化了市場對聯準會（Fed）升息周期告終的預期心理。彭博亞洲貨幣指數今天可望創下7月來最大連三日漲勢，韓元和印尼盾今天升值幅度都超過1%。

這反映新興市場貨幣經歷一年賣壓後正開始強勁反彈，尤其是亞洲國家貨幣，在選擇權市場，從彭博彙整3個月風險逆轉指標來看，交易者最不看空的有人民幣、印度盧比、新台幣和韓元。

這些貨幣也相對穩定。過去30天的資產類別中，人民幣、印度盧比和馬元匯率波動最小。

有些分析師表示，由於亞洲各國央行仍承諾趨於緊縮的貨幣政策以免和美國利差拉擴大，亞洲國家貨幣會相對有利。上個月，印尼升息率以支撐印尼盾，而菲律賓則表明可能再度升息以抑制物價壓力。

新加坡BNY Mellon投資管理公司的亞洲總經和投資策略主管Aninda Mitra說：「匯率彈性好，又有政策提供緩衝，亞洲基本面已不像當年金融危機時那麼糟糕，而短期債務狀況也更好。」

貨幣 央行 新興市場

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