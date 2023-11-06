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日7-11將借力AI 改善產品企劃效率

編譯易起宇／綜合報導
日本最大連鎖便利商店日本Seven Eleven，將開始運用生成式人工智慧（AI）改善產品企劃效率，為零售業導入新方法。(Getty Images)
日本最大連鎖便利商店日本Seven Eleven，將開始運用生成式人工智慧（AI）改善產品企劃效率，為零售業導入新方法。(Getty Images)

日本最大連鎖便利商店日本Seven Eleven，將開始運用生成式人工智慧（AI）改善產品企劃效率，為零售業導入新方法。

日經新聞報導，從2024年春季起，日本Seven Eleven將根據對門市銷售數據和消費者社群媒體反饋的分析，用AI生成新產品的概念圖像與文字。這預料將可減少產品企劃90%的所需時間，並讓產品銷售更符合新興趨勢和顧客需求。

該公司近來已為自家以雲端為基礎的獨家資訊科技系統創建基建設備。這套系統配備了來自Google和OpenAI、Stability AI等新創公司的生成式AI，將處理來自顧客銷售、產品製造商和社群媒體的數據。

Seven Eleven也期待AI在為新產品生成提案草案方面的表現。這將全面簡化目前的產品創意發想流程，目前的流程仰賴員工分析顧客調查，並在提出創意想法前舉行無數次的內部會議。

不含加盟店，在近9,000名日本Seven Eleven員工中，約1,000名的主管級員工已開始使用這套系統，並將在明年春季擴大到那些從事產品開發和行銷的員工。

Seven Eleven已在一個部門引進這套新的AI基建設施，並讓其內部會議減少了約八成。

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