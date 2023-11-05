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他比馬斯克更懂實作 股神老夥伴孟格：比亞迪創辦人能辦到你辦不到的事

編譯陳律安／綜合外電
波克夏副董事長孟格對比亞迪創辦人王傳福讚譽有加。（美聯社）
波克夏副董事長孟格對比亞迪創辦人王傳福讚譽有加。（美聯社）

「股神」巴菲特的長期事業夥伴、波克夏公司副董事長孟格，日前受訪時表示中國電動車廠比亞迪創辦人兼執行長王傳福，比特斯拉執行長馬斯克更懂基本實作，「他能辦到你辦不到的事情」。

99歲的孟格在10月29日播出的Acquired播客節目中，「看看它（比亞迪）有多努力進入汽車事業，也有一些熱銷產品」。

他認為，比亞迪成功的一大因素是王傳福的才幹。他2009年曾形容王傳福是「愛迪生和威爾許（奇異公司已故執行長）的綜合體」，近來進一步闡述王傳福的特質指出，「他能辦到你辦不到的事情。他是懂得怎麼用雙手實際製作東西的狂熱份子，換句話說，他更接近趨勢核心。比亞迪那傢伙（王傳福），比伊隆（馬斯克之名）更會實作」。

孟格在2008年說服波克夏執行長巴菲特以23.32億美元，取得比亞迪的9.9%股權，他形容波克夏這筆投資是「創投式的操作」，「比亞迪是一個奇蹟」，王傳福每周工作70小時，智商也很高，「他也以積極削減成本聞名，生活風格相對簡樸」。

他說，波克夏最初對比亞迪的2.7億美元投資，後來價值約80億美元、甚至90億美元，「這是相當優異的報酬率」。在比亞迪股價狂漲35倍後，波克夏去年8月揭露首度減碼比亞迪持股。

波克夏 馬斯克 投資

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