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英國、挪威利率 按兵不動

編譯易起宇、林奇賢、黃淑玲／綜合報導
英挪大馬央行，追隨Fed利率按兵不動。（路透）
英挪大馬央行，追隨Fed利率按兵不動。（路透）

除了美國聯準會（Fed）讓基準利率維持在22年高點外，從英國到挪威和馬來西亞央行，也都選擇讓利率政策按兵不動。英國和挪威央行並不約而同強調，若通膨壓力不退，仍不排除繼續緊縮，但大馬央行示警經濟展望仍有下行風險，巴西央行則連續第三次降息，且暗示將繼續降息。

英國央行2日宣布，繼續維持基準利率在15年來高點，以對抗國內居高不下的通膨，並強調不會太早宣布降息。

路透報導，儘管英國央行（BOE）預測，英國經濟正處於衰退邊緣，且未來幾年成長將停滯，但央行的貨幣政策委員會仍以6比3表決通過，連續第二次會議維持基準利率在5.25%，符合市場預期。

英國央行也重申，儘管這段時間以來的升息影響，目前只有大約一半讓人在經濟上感受到，但借款成本將會繼續維持在高位，「貨幣政策委員會的最新預測顯示，貨幣政策可能需要更長時間受到約束。如果通膨壓力出現持續下去的證據，貨幣政策將有必要再進一步緊縮。」

英國通膨率已從一年前的11.1%下滑至6.7%，但仍比央行2%目標高出逾兩倍。英國央行表示，通膨預料要到2025年底才會回到2%，比原先預期的還要再晚半年。

同日，挪威也如預期按兵不動，將基準利率維持在4.25%，並表示除非通膨持續下降，否則還是可能在下月會議調高借貸成本。

但美國利率將維持在高水準更久的前景，已經導致全球流動性趨緊、美元走強，顯然已為巴西等新興經濟體帶來更大的通膨壓力。大馬央行維持其隔夜政策利率在3.00%不變，符合預期，連續第三次按兵不動，市場預期該行利率將維持不變到2024年底。巴西央行1日則連續第三次將指標利率調降2碼，降至12.25%，並暗示未來將以同樣的幅度繼續降息，認為外部環境對巴西經濟不利。

巴西央行在決策新聞稿中指出：「如果情況發展一如預期，委員會成員一致預計接下來的幾次會議，將以相同速度進一步降息。委員們判斷這樣的速度是適宜的，以期能在通膨回落的過程中，維持必要的貨幣緊縮。」

央行 利率 降息

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