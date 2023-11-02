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日相岸田文雄宣布1130億美元經濟刺激方案 但效益可能不大

編譯簡國帆／綜合外電
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

隨著日本首相岸田文雄所領導政府的支持率持續下降，岸田2日宣布規模超乎預期的1,130億美元經濟刺激方案，以提振成長，並幫助受通膨衝擊的家庭。

岸田表示，包括減稅和其他成本的影響在內，這項刺激計畫規模將超過17兆日圓，其中約13.1兆日圓（871億美元）財源將來自追加預算，「我們正看到30年來首見的朝經濟新階段轉型機會」，「關鍵是提高企業獲利的能力，從而成為薪資上漲的來源」。

雖然這項刺激方案的規模小於近年推出的計畫，但彭博資訊取得的計畫草案顯示，財政支出規模21.8兆日圓，為市場10月預期的兩倍。

他2日稍晚將在記者會提供刺激方案的更多細節。日本媒體報導，這項計畫的關鍵環節，為規模約3.5兆日圓的個人所得稅與住民稅退稅（每人所得稅退稅3萬日圓、住民稅退稅1萬日圓）措施、以及以超過1兆日圓補助低收入戶。

岸田也試圖以這項刺激方案，安撫不滿政府處理通膨方式的選民，但額外支出可能加重日本的債務負擔，對於改變選民對岸田政府的看法，也可能幫助不大。而且這項方案可能明年6月才會實施，從而讓想快點從通膨重擔鬆口氣的家庭感到失望。

標普全球市場財智首席經濟學家田口哈露米指出，「人們不太喜歡退稅的部分原因，是認為只是暫時的」，「很多人可能只是把退還的稅存起來，因預期稅賦將回到原本的水準，我也對退稅的影響持疑，因為不是真的把錢發給民眾」。

日經新聞和ANN電視台上周的民調結果顯示，岸田的支持率降至他上任以來最低，日經的民調更指出約三分之二受訪者認為政府的退稅方案不恰當。

田口哈露米認為，加薪對一般家庭的幫助最大，「政府應該聚焦於幫助企業創造出能容易加薪的環境」。

退稅 日本 民調

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