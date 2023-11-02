DRAM晶片合約價27個月來首見上漲 漲勢將延續到明年

動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價在連跌27個月後，於10月回升，且漲勢有望延續到明年。（路透）

由於消費電子產品市場復甦，動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價在連跌27個月後終於回升，且漲勢有望延續到明年，因為數位裝置製造商的DRAM庫存持續減少，市場對智慧手機LPDDR及電腦DDR等高效DRAM晶片 的需求也提高。

韓國經濟日報報導，數據供應商TrendForce的記憶體與儲存部門DRAMeXchange在1日的數據顯示，被廣用於個人電腦（PC）的DRAM晶片DDR4 8Gb 2133MHz，10月合約價比9月上漲15.4%，達到1.5美元，為2021年7月以來合約價首見上漲。

筆電高容量模組的DDR5 16Gb SO-DIMM合約價月比也挺升11.5%至33美元。智慧手機的DRAM合約價預料也將上揚，TrendForce上周的報告指出，行動DRAM價格第4季合約價預估將季漲13%~18%。

NAND快閃記憶體晶片合約也在走高，TrendForce的報告預測，eMMC and UFS本季價格將漲10%~15%。

這些產品價格上漲有好幾個因素，例如三星 電子和美光（Micron）都在調漲價格超過20%，為整個產業奠定價格回升的信心。下半年需求也受到好幾項利多的提振，包括華為 Mate 60系列新機促使中國大陸智慧手機品牌擴大產量目標。

DRAM持續兩年多的供應過剩正在終結，積極推出高價產品的智慧手機製造商也都正接受DRAM晶片漲價，南韓產業人士認為，合約價格上漲趨勢將持續一段時間，至少到明年。