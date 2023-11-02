成本增 沃旭棄美2風電計畫

沃旭能源放棄兩項美國風電開發計畫，並認列284億克朗資產減損，反映風電產業危機持續惡化。（路透）

沃旭能源（Orsted）1日盤中股價跌到六年來最低，因這家全球最大離岸風電開發商放棄兩項美國風電開發計畫，並認列284億克朗（40億美元）資產減損，反映風電產業危機持續惡化。

彭博資訊報導，沃旭能源這筆資產減記金額巨大，遠超出市場預期，且為風電產業近來壞消息頻傳增添最新一筆。風電產業對協助減緩全球暖化至關重要，但營運成本激增和利率 升高已導致投資計畫延宕，德國西門子能源（Siemens Energy）也求助於政府，盼能議定條件支撐其資產負債表。

沃旭股價1日在哥本哈根股市盤中崩跌22%，今年來跌幅深達58%。8月間跌幅更猛，因為當時該公司首度發布警訊，警告資產減損金額可能上看160億克朗。

沃旭執行長尼博（Mads Nipper）提及美國計畫時說：「供應鏈挑戰帶來重大負面發展，導致計畫進度延遲，而利率升高促使我們做此決定。」

這場危機正擴及世界各地。在中國大陸，風力發電機製造大廠新疆金風科技公司上周五說，第3季獲利陡降98%。挪威能源巨人Equinor也因為美國離岸風電計畫，認列了一筆3億美元資產減損。

沃旭表示，將停止「海洋風電1和2」（Ocean Wind 1 and 2）開發計畫。今夏沃旭首度對可能的資產減記示警時，即觸動離岸風電產業警鈴大作。

在美國，開發商正迅速撤銷開發離岸風電場的原定計畫，或要求重新議約，因為資本取得成本已急遽增加。Equinor、英國石油 （BP）、沃旭和Eversource能源，是最新一批申請提高費率但遭紐約州 駁回的開發商，導致這些業者對未來計畫如何進行為宜，陷入一片茫然。

沃旭第3季經調整後的淨利銳減，大虧226億克朗，比分析師平均估計的111億克朗虧損嚴重，也是至少2015年來最大虧損。