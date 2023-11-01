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美證管會主席警告 AI可能引發下一場金融危機

編譯簡國帆／綜合外電
美國證管會主席詹斯勒警告，AI也可能是市場災難的來源。（路透）
美國證管會主席詹斯勒警告，AI也可能是市場災難的來源。（路透）

人工智慧（AI）有望提高生產力的前景已推升股市，但美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）受訪時警告，AI也可能是災難的來源。

MarketWatch報導，詹斯勒認為，ChatGPT等AI技術的擴散，有望革新人們運用龐大數據的投資方式，能「預測十年前都想像不到的東西」，但也帶來龐大風險，「有個愈來愈大的問題是，（AI）可能使整體系統遭遇風險」，「隨著許多金融行動者在左右為難下，都只仰賴一個、兩個或三個模型…就會產生單一文化，造成羊群」行為。

若模型有瑕疵，羊群效應會很危險，這可能在市場面臨壓力的時期引發回響，造成市場價格變動劇烈且不可預測。詹斯勒舉例指出，雲端運算和搜尋引擎等科技產品市場，迅速被一到兩家巨擘主宰，他擔心AI技術市場也會出現類似的集中情況。

他說，由於美國監管機制分裂，這個問題尤其棘手，美國證管會監督證券市場，其他機構負責監管銀行業或大宗商品市場。

詹斯勒表示，證管會已在研擬規範AI的新規。例如，證管會今年夏季提出一項法規，要處理股票經紀商和投資顧問運用演算法預測、並透過智慧手機應用程式（App）或網路介面引導投資人決策，所造成的利益衝突。產業則反擊指出，現有法規足以避免投資人受到害，新規會讓經紀商無法運用科技為客戶創造更好的體驗。

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