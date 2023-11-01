歐元區CPI增2.9% 二年低點

歐元區10月消費者物價指數年增2.9%，增幅低於前月的4.3%，也低於市場預估的3.1%。（路透資料照片）

史無前例的升息 行動，讓歐元區經濟意外陷入萎縮，當地物價增幅也在10月放緩至逾兩年低點。外界愈發認為，歐洲央行 （ECB）的升息周期，可能已經落幕。

據歐盟 統計局10月31日公布的初值，歐元區10月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，增幅低於前月的4.3%，也低於市場預估的3.1%，並寫2021年7月以來的最低水位。剔除糧食和能源價格的核心通膨，降溫速度較慢，10月上揚4.2%，略低於前月的4.5%。

另一方面，歐盟統計局同日也公布，受經濟停滯拖累，第3季國內生產毛額（GDP）表現不及預期，季減0.1%。

上述數據指向，歐洲央行連續十度升息，雖然有助於讓通膨重回2%目標，但也大幅推升借貸成本，傷害到家庭和企業。

德國化學巨擘巴斯夫（BASF）10月31日稍早估計，今年銷售和盈餘將在預估值的低端；法國超市業者家樂福的消費者，則持續降級購買更平價的品牌。

彭博經濟學家羅西和卡森說，利率上揚、外部需求趨緩、能源價格震撼的衝擊徘徊不去，使歐元區經濟略為萎縮，但未出現墜崖式急跌。與此同時，最新的通膨數據顯示，整體通膨明顯減速，成本壓力更廣泛消退。這些可能是歐洲央行希望看到的情境，今年再次升息的機率非常低。

歐元區各國中，以最大經濟體德國表現最疲弱，第3季經濟萎縮0.1%，一年來GDP都幾乎未見成長，有陷入經濟衰退的實質可能性。

至於其他成員國，義大利剛躲過衰退厄運，法國和西班牙第3季則雙雙成長。歐洲央行總裁拉加德強調，儘管經濟惡化，要討論降息還太早。市場預測，至少到明年4月為止，存款利率都將維持在4%。